Guatemala establece lineamientos para contener el gasto

El Ejecutivo emitió una circular dirigida a las diferentes entidades y dependencias que integran ese organismo en la cual se especifican las instrucciones y lineamientos de eficiencia, control y contención del gasto público para el uso adecuado, transparente, prudente y eficaz de los recursos públicos durante el 2026.
En el documento, que fue publicado este lunes 2 de febrero en el diario oficial, se detalla que la gestión de las finanzas públicas constituye un eje estratégico para el Gobierno de la República de Guatemala, por lo que resulta indispensable consolidar procesos presupuestarios ágiles, transparentes y orientados a resultados.
Agrega que de esta manera se busca garantizar la adecuada utilización de las asignaciones presupuestarias conforme a los principios de racionalidad económica, eficiencia y transparencia, priorizando la asignación de fondos a las actividades sustantivas y la provisión de bienes y servicios públicos que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la Política General de Gobierno y contribuyan al desarrollo económico y social.
publicó lineamientos para priorizar el gasto, entre estas; limitar erogaciones no esenciales, priorizar el pago de los salarios, la compra de vehículos esta sujeta a la disponibilidad prioritaria, no contratar seguro médico si no esta en el Pacto Colectivo, y de estar, la contratación debe ser a empresas autorizadas, sin intermediarios, entre otros.
Medidas de transparencia
En el oficio circular emitido se detalla que, de acuerdo con lo que establece el artículo 26 del Decreto Número 36-2024 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2025, vigente para 2026, se emiten las instrucciones y lineamientos, incluidas las siguientes:
- Aprobación de cuotas financieras de origen tributario (11 ingresos corrientes, 21 ingresos tributarios IVA Paz, 22 ingresos ordinarios de aporte constitucional y 29 otros recursos del tesoro con afectación específica), así como bonos del tesoro, estará supeditada a la disponibilidad financiera, en función del comportamiento de la recaudación tributaria.
- Con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos, las instituciones deberán programar y ejecutar de forma eficiente los recursos propios y los saldos de caja de ingresos propios que hayan acumulado en ejercicios fiscales anteriores.
- Las instituciones deben evaluar la pertinencia de realizar modificaciones al presupuesto de egresos que afecte de forma negativa el financiamiento de los programas sustantivos, de forma que se proteja la continuidad en la prestación de los bienes y servicios públicos.
- Las entidades que perciban ingresos propios deberán realizar el registro inmediato de los recursos generados a nivel de la unidad ejecutora que corresponda.
- Limitarse de actuar todas aquellas erogaciones que constituyan gastos no esenciales o superfluos y priorizar las asignaciones presupuestarias designadas al gasto que beneficie a la población, optimizando los recursos públicos y realizando una gestión prudente y eficiente.
- Deberán abstenerse de contratar seguros médicos o servicio de medicina prepago privado para los empleados o funcionarios públicos, con excepción a que este tipo de seguros se contemplen en sus pactos colectivos de condiciones de trabajo vigentes.