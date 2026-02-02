Ciclo escolar 2026: Arévalo destaca mejoras en la educación

El Gobierno de Guatemala inauguró este lunes, 2 de febrero, el ciclo escolar 2026 en el sector público, en el que se dio la bienvenida a los estudiantes en escuelas e institutos a nivel nacional. En el acto para declarar el inicio de clases participaron el presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades.
La actividad se llevó a cabo en la Escuela Oficial Rural Mixta cantón El Cerro, en la aldea San Antonio Serchil, departamento de San Marcos, en una mañana marcada por las bajas temperaturas que incluso llegaron a menos cero grados en ciertas localidades del país.
La primera en tomar la palabra fue la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien expresó su emoción por estar comenzando un nuevo período lectivo. Aseguró que este es un inicio de ciclo distinto porque Guatemala ha empezado a reencontrarse alrededor de algo que puede unir, incluso cuando se piensa diferente: la educación.
"Guatemala sostiene uno de los sistemas educativos más grandes de la región, pero además uno de los más complejos, diverso en territorio, diverso en realidades, en idiomas, en caminos. Aquí, educar significa llegar a todas partes. Durante muchos años la educación pública fue tratada como si fuera lo último en la lista, el Ministerio quedó estancado incluso en un lento derrape. Hubo escuelas que se sostuvieron por pura voluntad, docentes hicieron milagros silenciosos, día tras día, sin condiciones y sin reconocimientos, y familias que siguieron creyendo aún cuando el sistema no respondía como debía", expresó.
En ese sentido, indicó que la actual administración se ha enfocado en fortalecer el sistema, con remozamiento de escuelas, mayor acceso a la educación, la entrega de útiles escolares, alimentación y valija didáctica a tiempo. También con la contratación en los últimos dos años de 28 mil nuevos maestros para cubrir el déficit histórico de docentes en centros educativos.
Por aparte, la funcionaria se refirió a la población educativa y compartió que, con el respaldo de las preinscripciones realizadas en diciembre, se tiene la posibilidad de que en 2026 se supere en al menos 20 por ciento la matrícula total de 3 millones 150 mil 883 estudiantes registrada durante 2025.
Destacan importancia de la educación
La vicepresidenta Karin Herrera indicó que ver los rostros "llenos de ilusión y alegría" de los niños le confirmó el valor de la educación pública, que describió como una fuerza que abre oportunidades y transforma vidas para siempre.
"Iniciamos un nuevo año no solo con clases y tareas, sino que de oportunidades también para crecer, aprender y soñar. (...) La educación nos permite construir nuestro propio camino, tener una voz, poder expresar lo que pensamos y sentimos. Nos permite imaginar horizontes, más allá de lo que conocemos. Por eso, este gobierno está dando pasos significativos para mejorar las escuelas, invirtiendo en libros, útiles y algo vital: la alimentación escolar, una acción clave para que siga disminuyendo la desnutrición infantil", expresó.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo destacó la importancia de que los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a la educación. "Hoy estamos de fiesta aquí en Serchil y en todo el país, porque estamos comenzando el año lectivo, de clases. Hoy, todos los niños y niñas del país están comenzando sus cursos en las escuelas públicas y eso siempre es una fiesta, siempre debe ser motivo de alegría y felicidad para todos", dijo al inicio de su intervención.
También habló de la mejora de la infraestructura de las instalaciones para los estudiantes y la ampliación de la cobertura en secundaria como parte de los pilares del ciclo escolar 2026. Compartió también que la entrega de útiles y libros de texto desde el primer día de clases se ha fortalecido.
Para el presente ciclo, que arrancó oficialmente hoy, Guatemala proyectó un hito con la apertura de más de 500 nuevos centros de educación de secundaria en municipios históricamente abandonados. Esta expansión busca romper la barrera del sexto grado de primaria, permitiendo que miles de jóvenes continúen su formación técnica y académica.
Otro de los avances que se consideran más tangibles de parte del Ejecutivo es el programa de renovaciones, que ha alcanzado a 22 mil 300 centros educativos de los 35 mil 922 existentes. Para 2026, la meta es sumar 10 mil intervenciones adicionales para cubrir casi la totalidad del parque escolar.