Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026

Una mañana fría, con temperaturas de hasta menos cero grados en algunas regiones, fue escenario este lunes 2 de febrero de la inauguración del ciclo escolar 2026, en el marco del cual millones de estudiantes del sector público acudieron a las aulas para iniciar o continuar con su formación académica.
El Ministerio de Educación (Mineduc) aseguró que se hicieron las gestiones necesarias para que los estudiantes puedan contar con alimentación en los distintos establecimientos, libros y el material didáctico necesario para que se pueda brindar la mejor atención a los alumnos.
En una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la titular de la cartera, Anabella Giracca, señaló que el acto de inauguración de este período lectivo se lleva a cabo en una escuela del suroccidente del país, donde ya se tiene acceso, al igual que en el resto de establecimientos, a los diferentes programas a cargo de esa institución.
"Estamos ya por dar el banderazo de salida, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, en San Marcos. Es una escuela que ha sido remozada y es una escuela emblemática, como todas. Siempre escogemos un lugar que tenga, justamente, no solo los avances del sistema educativo que se vean y se palpen, sino que sea una escuela como todas las demás: una escuela feliz", expresó.
Agregó que, como autoridades, se sienten muy satisfechas con este nuevo ciclo escolar que se lleva a cabo con nuevas expectativas y el apoyo de las familias como un pilar fundamental para la formación de los estudiantes.
"Las organizaciones de padres de familia son muy solidarias. Me atrevería a decir que el trabajo que hacen los padres de familia, organizados en las escuelas, es un trabajo ejemplar; es un trabajo de gran valor para el sistema educativo, porque no solo descentraliza las compras y los suministros, sino que también garantiza que el funcionamiento se dé como debe de ser", enfatizó.
Amigos, sonrisas y una ruta de aprendizaje integral
Emisoras Unidas visitó esta mañana la Escuela Mixta tipo federación "José Joaquín Palma", de nivel primario, ubicada en Pamplona, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, a donde decenas de niños y niñas acudieron emocionados por empezar un nuevo período educativo.
Los docentes y personal administrativo recibieron a los estudiantes con mensajes de bienvenida y recomendaciones para que el ciclo escolar se desarrolle de la mejor manera. Las oraciones y el respectivo acto cívico inaugural también estuvieron presentes.
La maestra Sandra Paola Velásquez, quien impartirá primero primaria, indicó que se está iniciando un ciclo escolar "lleno de muchas emociones y aventuras", en el que los niños aprenderán a leer y escribir, entre otros temas.
"Como todo maestro tenemos amplias expectativas, una de ellas es fomentar valores, que es la base fundamental hoy en día y lo que se está perdiendo. Esa es una de las bases que necesitamos, fomentar los valores a través de nuestra forma de expresarnos, de ver las cosas y ayudarles a los niños a desarrollarse en el ámbito social", compartió.
Mientras tanto, Jafeth Rivera, quien ingresó a cuarto primaria en la referida escuela, aseguró sentirse muy feliz de regresar a clases. Compartió que ya ha sido abanderado y espera que este año no sea la excepción, por lo que comienza este ciclo con ánimo y entusiasmo, también con alegría de reencontrarse con sus amigos.
Ángel Hernández, quien ingresó a tercero primaria a ese centro escolar, expresó: "Me siento alegre porque quiero estudiar. Quiero aprender cada vez más". Agregó que está contento por tener la oportunidad de estudiar y compartió que quiere ser un "gran estudiante".