 Arévalo afirma que ha dado un duro golpe al narcotráfico
Nacionales

El jefe del Ejecutivo argumentó incautaciones históricas y reiteró que no hace negociaciones con grupos criminales.

El mandatario se manifestó en el tema del narcotráfico por medio de sus canales oficiales., SCSP/Archivo
El mandatario se manifestó en el tema del narcotráfico por medio de sus canales oficiales. / FOTO: SCSP/Archivo

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó por medio de sus canales oficiales este domingo (01/02/2026) que "ha dado un duro golpe al narco con incautaciones históricas". Agregó que eso es "una muestra clara de que este Gobierno no pacta y no negocia con el crimen organizado".

En un video que acompañó el mensaje presidencial, el mandatario Bernardo Arévalo felicitó a las autoridades del Ministerio de Gobernación por el decomiso de casi cinco toneladas de cocaína que tuvo lugar el domingo pasado. En las imágenes, el gobernante afirma que la incautación es histórica, con casi cinco toneladas de estupefacientes.

En las imágenes compartidas por Arévalo aparece el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y otros altos mandos de la cartera del Interior.

Felicitaciones, en hora buena. Este es un enorme golpe de dimensión histórica contra el narcotráfico", expresó el gobernante.

En las imágenes, Villeda responde al mandatario afirmando que "han sido jornadas históricas donde hemos estado enfocados noche y día en darle este duro golpe al narcotráfico".

Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

El accidente ocurrió en la aldea El Carrizal, de Escuintla, cuando el presunto responsable viajaba bajo aparentes efectos del alcohol.

Niega pactos de su gobierno

Villeda reiteró que han sido "casi cinco toneladas de cocaína", mientras que el mandatario pidió al viceministro que la droga sea incinerada. "A quemar esas 4.9 toneladas de cocaína que están ahí".

En el audiovisual también reiteró que su gobierno no negocia con nadie y aquí nadie está haciendo pactos, recalcó.

Arévalo pidió a sus funcionarios que sigan adelante y que no le estarán dando cuartel a los grupos del crimen organizado.

Incautaciones recientes de droga

Cabe destacar que el pasado domingo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un mil 39 paquetes de cocaína en Puerto Quetzal, Escuintla. El cargamento fue trasladado hacia la Ciudad de Guatemala por la vía aérea.

Las autoridades consideraron que el costo de los estupefacientes encontrados es de hasta Q127 millones. Para llevar la carga hasta las bodegas de la SGAIA se utilizaron por lo menos dos helicópteros.

