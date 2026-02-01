Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un conductor que, aparentemente iba en estado de ebriedad cuando atropelló a dos agentes que realizaban patrullajes de seguridad ciudadana en la aldea El Carrizal, municipio de San José, departamento de Escuintla. El ente de seguridad reportó que como consecuencia del accidente vial falleció un policía identificado como Walter Noé Herrarte Gómez.
Asimismo, resultó herido otro agente identificado como Abraham Cum España, quien fue hospitalizado, pero se encuentra en estado delicado y su pronóstico es reservado. Según la descripción compartida por las autoridades, ambos agentes iban a bordo de la motocicleta con placas ESC-274 cuando fueron embestidos.
El detenido viajaba a bordo de un picop de modelo reciente y únicamente fue identificado como José "N", de 23 años. Al momento de la detención, el capturado argumentó tener problemas de salud.
Después de ser embestidos, la motocicleta en la que viajaban los policías prendió en llamas. Tomando en cuenta el posible problema de salud del supuesto responsable, las autoridades lo llevaron a un sanatorio, en donde quedó bajo custodia policial.
Motocicleta de la PNC destruida
Después del accidente de tránsito, la motocicleta en la que viajaban los dos agentes de la PNC quedó totalmente destruida, a un costado de la cinta asfáltica. En contraste, el picop que embistió a los policías quedó a la orilla de la ruta con las llantas hacia arriba, por la fuerza del impacto.
En el lugar del accidente fue necesario convocar al Ministerio Público para realizar los trámites de ley por el deceso del agente de la PNC. Mientras tanto, altos mandos de la institución policial visitaron el hospital donde permanece el agente herido, para constatar su estado de salud.
Cabe resaltar que el responsable de la muerte del agente iba vestido de playera roja, pantaloneta negra y tenis blancos al momento de su detención.