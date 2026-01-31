Captan carro circulando en carril de motocicletas de La Paz

Reacciones de todo tipo generó un video que circuló en internet este sábado (31/01/2026), en el que se ve que el conductor de un carro decidió ocupar el carril exclusivo de motocicletas en la calzada La Paz. El automóvil tipo sedán avanza en medio de los carros e impide el paso de los motoristas en esta ruta de la Ciudad de Guatemala.
Además, cuando es recriminado por uno de los motoristas, el chofer del carro decide sacar la mano izquierda por el vidrio para hacer una señal obscena. Para circular en este carril exclusivo, el automovilista tuvo que calcular con exactitud milimétrica su espacio entre carro y carro.
En algunos fotogramas del video se puede observar que el conductor debe maniobrar para no chocar con carros, buses y camiones que van en la misma trayectoria.
Dentro de los comentarios, algunos usuarios decidieron etiquetar a las autoridades de tránsito, a la espera de que se expresen por el mal uso de este carril orientado a la seguridad de los ocupantes de vehículos de dos ruedas.
Acción intencionada en carril exclusivo
Algunos momentos del video muestran que hubo choferes de carro que tuvieron la intención de dejar espacio para que el chofer se incorporara a uno de sus carriles. Sin embargo, el conductor decidió continuar la marcha por el espacio que no le correspondía.
Las imágenes evidenciaron que fue el carro con placas P 783-KZG el que invadió el territorio de las motocicletas. Se espera que próximamente las autoridades de tránsito se manifiesten por lo ocurrido y anuncien las sanciones que corresponden en el área.
Según el portal del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), que sirve para consultar multas de tránsito, este vehículo tiene tres remisiones pendientes de pago. La web indica que en total adeuda Q679.44 por consulta de multas.
Además, el registro de este portal indica que el automotor fue multado las tres veces durante 2025. Dos de las multas aparecen en la carretera CA1 - ORIENTE y la tercera se ubica en el kilómetro 68 de la ruta al Pacífico, CA9 - Sur.