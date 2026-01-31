 Desarrollan allanamientos y registros preventivos en zona 18
La PNC reportó presencia de sus efectivos en distintas colonias de la zona 18 para realizar procesos de identificación de personas.

Las acciones se ejecutaron en varias colonias de la zona 18, en el marco del Estado de Sitio., PNC de Guatemala.
Las acciones se ejecutaron en varias colonias de la zona 18, en el marco del Estado de Sitio. / FOTO: PNC de Guatemala.

La PNC informó que durante este sábado (31/01/2026) "siguen los patrullajes y operativos permanentes, en diferentes colonias de la zona 18". La entidad indicó que en este lugar hay "policías de la comisaría 12 y del Departamento de Tránsito realizando procesos de identificación de personas y pilotos de vehículos".

La entidad de seguridad añadió que los efectivos están verificando que los conductores de carros y motocicletas porten sus documentos en el orden que demanda la ley. "De lo contrario, serán sancionados y su vehículo consignado", advirtieron.

Uno de los efectivos policiales que participaba en las acciones informó que instalaron un puesto de registro desde muy temprano en la colonia Las Ilusiones y Nueva Jerusalén.

"En estas zonas han sido gravemente golpeados - los pobladores - por la delincuencia, por las pandillas, los terroristas", declaró el efectivo.

El uniformado añadió que las acciones se generan para contrarrestar la incidencia criminal, solicitando la respectiva solvencia de las personas que se conducen a bordo de motocicletas y vehículos con el fin de alimentar la base de datos de la PNC.

FOTOS. Maestros se preparan para recibir a estudiantes

El próximo lunes inicia el Ciclo Escolar 2026, y los docentes realizan los últimos preparativos para dar la bienvenida a sus alumnos.

Perfilan a presuntos delincuentes

En ese lugar, las autoridades también realizan acciones para perfilar a las personas con apariencia de delincuentes.

"Estos operativos se realizan en el marco del Estado de Sitio decretado a nivel nacional, como PNC, en el cumplimiento de la misión institucional de proteger y servir", añadió.

En imágenes, la PNC mostró como sus efectivos marcaron el alto a varios conductores de motocicleta para realizarles un registro rutinario y pedir revisar que los motoristas portaran sus documentos para circular.

En las acciones de prevención también se pudo verificar que los agentes de la PNC detuvieron automóviles en los que hicieron revisiones minuciosas. En la mayoría de casos, los uniformados pidieron a los conductores abrir la cajuela de los carros para revisar que no transportaran ningún ilícito.

