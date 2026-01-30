 Maestros se preparan para recibir a estudiantes
Nacionales

FOTOS. Maestros se preparan para recibir a estudiantes

El próximo lunes inicia el Ciclo Escolar 2026, y los docentes realizan los últimos preparativos para dar la bienvenida a sus alumnos.

Carlos Maximiliano Rodriguez, docente del tercer grado primaria de la Escuela Guatemaltecos Somos., Foto Omar Solís
Carlos Maximiliano Rodriguez, docente del tercer grado primaria de la Escuela Guatemaltecos Somos. / FOTO: Foto Omar Solís

El próximo lunes 2 de febrero las escuelas del sector público, vuelven a abrir sus puertas a los alumnos para el Ciclo Escolar 2026, en varios establecimientos los docentes realizaron los últimos preparativos para dar la bienvenida a los escolares. 

Betsy Medina con 36 años de docencia y directora de la Escuela Mixta Tipo Federación de nivel primario José Joaquín Palma ubicada en bulevar liberación zona 12, Pamplona, indicó que aunque les faltan maestros, están preparados para recibir a los escolares. 

Medina indicó que cada maestro está preparando su material de bienvenida, "Como escuela estamos esperándolos a todos", indicó. 

La entrevistada añadió que faltan maestros para 3er. grado de primaria, 6to. grado de primaria; , "Quisiera que nos tomaran en cuenta para poder atender a toda la población, con la falta de maestros sí va a ser un poquito difícil", expresó. 

Medina destacó que ya recibieron los programas de apoyo, "Estamos preparándonos ya con la compra de útiles de valija didáctica y de la alimentación", indicó la entrevistada. 

Carlos Maximiliano Rodríguez, con 40 años de experiencia docente, se prepara para impartir 3er. grado de primaria en la Escuela Oficial Urbana Mixta No.72 Guatemaltecos Somos, preparaba este viernes el aula para la llegada de sus alumnos.

"La labor de nosotros los docentes es construir un buen futuro para Guatemala para los niños y para las familias; siempre con el apoyo de los padres de familia que es muy importante para nosotros los maestros forjar un mejor futuro para nuestra Guatemala", expresó Rodríguez.

Por su parte Claudia Lorena Jiménez, directora de la Escuela Oficial Urbana Mixta No.72 Guatemaltecos Somos, da a conocer sus expectativas para este ciclo escolar, manifestó tener muchas expectativas para el Ciclo Escolar 2026, para que los alumnos aprendan muchas cosas positivas y nuevas que les sean de utilidad en la vida. 

Candido Joel Bautista, docente, de la Escuela Mixta Tipo Federación de nivel primario José Joaquín Palma, expresa estar emocionado por el inicio del ciclo escolar. "Es una responsabilidad trabajar con los niños, estamos con la expectativa de que este año podamos alcanzar los objetos que tenemos propuestos", indicó.

Desde el 26 de enero se abrieron las escuelas para que los maestros y personal administrativo comenzarán con las labores respectivas y puedan recibir a los estudiantes.

Cobertura en secundaria

Para el presente ciclo, que arranca oficialmente el próximo 2 de febrero, Guatemala proyectó un hito con la apertura de más de 500 nuevos centros de educación de secundaria en municipios históricamente abandonados. Esta expansión busca romper la barrera del sexto grado de primaria, permitiendo que miles de jóvenes continúen su formación técnica y académica, anticipó la ministra de Educación Anabella Giracca,.

"Esta apertura garantiza y expande de una forma importante la educación secundaria; vamos a tener una subida relevante en esa gráfica de cobertura", aseguró la funcionaria.

Con el respaldo de las preinscripciones realizadas en diciembre, la ministra expresó su entusiasmo ante la posibilidad de que en 2026 se supere la matrícula total de 3 millones 150 mil 883 estudiantes registrada durante 2025.

Esta proyección de crecimiento se apoya en la estrategia de expansión que busca integrar a jóvenes que carecían de opciones educativas.

"Calculamos llegar a unos 20 mil estudiantes probablemente nuevos que no tenían posibilidad de continuar en secundaria", 

Mejores escuelas y más maestros: la consigna de la ministra de Educación

El lunes 2 de febrero dará inicio el ciclo escolar 2026 en el sector público.

Con información de Omar Solís. Emisoras Unidas Digital*

