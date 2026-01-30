Guatemala y EE. UU. firman acuerdo recíproco de aranceles

El Gobierno de Guatemala anunció este viernes, 30 de enero, la firma de un acuerdo recíproco de aranceles con los Estados Unidos, lo que calificó como una acción que "robustece" la relación comercial entre las naciones.
Por medio de un comunicado, el Ejecutivo indicó que este convenio surge de un proceso de negociación intenso, riguroso y de alto nivel que se llevó a cabo bajo la visión estratégica del presidente Bernardo Arévalo y el liderazgo técnico de la ministra de Economía, Gabriela García, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se indicó que, en términos de acceso a mercados, el equipo de gobierno que negoció este acuerdo logró que el 70.4% de las exportaciones guatemaltecas ingresen con un arancel de 0% a los Estados Unidos.
También se explicó que este acuerdo suscrito no sustituye al DR-CAFTA, que continúa vigente como el marco fundamental de la relación comercial entre ambos países. Y que ambos se complementan, de tal forma que se fortalece la cooperación bilateral y se actualizan las disciplinas del comercio moderno con un enfoque de estabilidad y certidumbre.
"Hoy fortalecemos la relación con nuestro principal socio comercial, sobre la base de los intereses compartidos entre Guatemala y los Estados Unidos. Nuestro país se posiciona como una nación que da certeza y es capaz de diseñar e implementar estrategias para adaptarse al entorno cambiante del comercio global", enfatizó la ministra García.