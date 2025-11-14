 Arévalo: Clave la reducción de aranceles en comercio EE.UU.
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

"Esto nos coloca como el principal socio comercial de Estados Unidos en la región Centroamericana", aseguró el presidente de Guatemala sobre el acuerdo para la reducción y eliminación de aranceles.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el viernes 14 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el viernes 14 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo resaltó este viernes, 14 de noviembre, el impacto positivo para Guatemala que se generará tras el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos, por medio del cual se logró reducir y eliminar los aranceles para las exportaciones. Según indicó, más del 70% de los productos podrán ingresar a la nación norteamericana con "arancel cero".

"El día de ayer se hizo pública una noticia histórica para nuestro país. Después de meses de trabajo técnico y político, hemos logrado alcanzar un acuerdo histórico con los Estados Unidos de América para reducir y eliminar aranceles que afectan nuestras exportaciones, que habían sido impuestos a principios de este año por las autoridades norteamericanas para todo el mundo", dijo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

Agregó que este logro no solo fortalece la economía nacional, sino que abre nuevas puertas para los trabajadores y productores guatemaltecos que con esfuerzo compiten día a día en los mercados internacionales.

Según el gobernante, más del 70% de los productos guatemaltecos de exportación podrán entrar a los EE. UU. con arancel cero, lo que consideró que se traduce en más oportunidades, más empleo y más desarrollo para la población, ya que permitirá mayor crecimiento de las exportaciones.

En opinión del mandatario, este avance es una señal del lugar que Guatemala está recuperando en el mundo: "un país que se respeta, que se sienta con las grandes potencias a la mesa con dignidad y con firmeza, y que defiende sus intereses de manera eficiente".

El gobernante reconoció el liderazgo de la ministra de Economía, Gabriela García, y su equipo. También del embajador de Guatemala en EE. UU., Hugo Beteta; y del canciller Carlos Martínez, pues, según sus palabras, fueron quienes generaron el marco que permitió llevar al país a este punto de avance.

"Quiero mencionar este logro que beneficia al pueblo de Guatemala, porque esto nos coloca como el principal socio comercial de EE. UU. en la región Centroamericana", enfatizó.

Asimismo, compartió que, hasta septiembre, las exportaciones a EE. UU. desde Guatemala llegaron a 3 mil 640 millones de dólares, es decir, reflejaban un aumento de 113 millones de dólares con respecto al mismo mes del año anterior. "Esto refleja que nuestra relación comercial está más fuerte que nunca", expresó Arévalo.

Detalles del acuerdo

La titular de la cartera de Economía indicó que actualmente este proceso iniciado con EE. UU. se encuentra en la fase de espera de la firma oficial del instrumento que contiene la declaración conjunta, lo cual se concretará en las próximas semanas.

Después de tener esa firma, se siguen ciertos protocolos que se acuerdan estando en Washington y será hasta concluir las referidas fases que se podrá hacer público el listado de productos que estarán dentro de las partidas arancelarias. Por ahora, solo adelantó que el 71.3% tendrán cero aranceles y los que quedan un 10%.

"Estamos satisfechos, muy contentos. Este ha sido un esfuerzo coordinado no solo con el Gobierno central, sino con colegas del sector privado", expresó al revelar estas cifras.

Finalmente, la funcionaria indicó que será aproximadamente dentro de cinco semanas que se daría a conocer mayor información de los productos incluidos en este convenio, cuando esté firmada la documentación por las partes y se termine de finiquitar el proceso.

