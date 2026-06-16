Colapso del Relleno del Puente Isla de Flores, Petén

Este martes, 16 de junio, colapsó el relleno del puente que conecta a la Isla de Flores, en Petén, afectando al menos un carril de ese trayecto; sin embargo, el alcalde ese municipio, Ramón Eduardo Méndez, indicó que se realizaría un cierre preventivo en ese sector.
Vecinos de esa turística isla habían advertido sobre el riesgo de socavamiento debido a las lluvias de las últimas semanas. El colapso afectó a por lo menos tres metros de la cinta asfáltica tras el hundimiento de unos tres metros de profundidad, declaró un representante del Cocode de la Isla de Flores, quien realizó una transmisión en directo de la situación.
En dicho medio, el jefe edil indicó que personal de Caminos realizaría este martes una visita en el sector ya que se estaban gestionando las acciones preventivas.
"Esta tarde, luego de un fuerte ventarrón y tormenta sobre el lago, la parte norte-saliente del puente relleno colapso; la actual administración municipal venía denunciando esta posibilidad desde el 2024, inclusive acudieron a un acción constitucional de amparo, para que el Ministerio de Comunicaciones atendiera esta problemática, cuyo inicio se remonta al año 2019", comentó el gobernador de ese departamento, Rudel Álvarez, sobre el colapso en la isla de Flores.