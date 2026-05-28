Denuncia por Alteración del Hábitat en Lago Petén Itzá

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó una denuncia luego de realizar una inspección ambiental en el Lago Petén Itzá, en seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada con trabajos de relleno con ripio en una orilla de ese manto acuífero.
Los resultados de la inspección establecen que el relleno con ripio provoca afectaciones al entorno natural, entre ellas, alteración del hábitat de fauna acuática, eliminación de vegetación importante para la conservación del lago e incorporación de contaminantes como hierro, plástico y otros materiales presentes en el ripio; esta acción también deteriora el paisaje natural.
Como resultado, el caso fue denunciado ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Además, el expediente fue trasladado a la Dirección de Cumplimiento Legal, debido a que la actividad no cuenta con licencia ambiental.