Exigen avances en investigación por desaparición de odontólogo

A un año del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, sus familiares y amigos acudieron este jueves 28 de mayo a las afueras de la Torre de Tribunales para exigir que siga la investigación hasta dar con su paradero.
Los ciudadanos mantienen un plantón mientras en el Juzgado de Mayor Riesgo "B" está en desarrollo la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso de la desaparición del profesional. En esta diligencia se conocerá la fecha en la que se iniciará el juicio contra los cinco vinculados al crimen.
Los manifestantes portan carteles donde se leen mensajes como: "justicia para Julio Martínez", "¿dónde está?", "Una familia que espera, sin respuestas, sin paz. No más impunidad", "exigimos a las autoridades que actúen".