 Tiroteo deja dos fallecidos y tres heridos en zona 6
Nacionales

Tiroteo deja dos fallecidos y al menos tres heridos en zona 6

La PNC confirmó que uno de los presuntos agresores fue detenido y se decomisaron dos armas en el área del hecho de violencia.

Compartir:
Imágenes compartidas por autoridades de tránsito mostararon a los bomberos atendiendo a un herido., Captura de pantalla.
Imágenes compartidas por autoridades de tránsito mostararon a los bomberos atendiendo a un herido. / FOTO: Captura de pantalla.

Después de un ataque armado que cobró la vida de dos personas y dejó heridas a otras tres, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un presunto sicario responsable de la balacera. El hecho de violencia tuvo lugar en la 9a. calle y 15 avenida de la zona 6, aunque el incidente pudo haber abarcado hasta la 8a. calle, según reportes de las autoridades de tránsito.

De ese hecho armado, autoridades de tránsito alertaron que los cuerpos de rescate atendían a una de las víctimas con reanimación cardiopulmonar en la 15 avenida 8 calle de la zona 6. Según testigos, el hecho armado empezó en un negocio del área, pero se extendió a la calle por un automovilista que impidió que los supuestos agresores escaparan.

En la versión oficial, la PNC indicó que el detenido chocó contra una camioneta en su intento por escapar en motocicleta, tras perpetrar la balacera de la zona 6. Asimismo, las autoridades confirmaron que uno de los sicarios falleció en el lugar.

Las fuerzas de seguridad indicaron que el sospechoso que sobrevivió permanece custodiado en un hospital y se le localizaron dos armas de fuego.

En otras noticias: Video evidencia detalles del ataque contra motorista en Calzada Roosevelt

Video evidencia detalles del ataque contra motorista en Calzada Roosevelt

Las imágenes muestran al motorista en el suelo y al agresor escapando en vehículo; posteriormente, evidencian cómo fue capturado el principal sospechoso.

Traslados hacia el San Juan de Dios

Frente al Hospital General San Juan de Dios se pudo apreciar la llegada de varias ambulancias, procedentes de la zona 6, para ingresar a los heridos hacia el área de emergencias.

Por el momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas y de las heridas en el incidente armado que generó un cierre vial en la 15 avenida, que representa una importante arteria vial para llegar a la Academia de la PNC y al bulevar La Pedrera.

El área del incidente armado fue resguardada por las autoridades para que los peritos del Ministerio Público llegaran a realizar las primeras investigaciones del hecho armado.

Ataque ocurrió en venta de ropa de la zona 6

Según curiosos, el hecho violento ocurrió en el interior de una venta de ropa americana, que presuntamente también funcionaba como punto de venta de droga. Las víctimas se encontraban dentro del negocio cuando fueron atacadas por dos individuos vestidos de negro, quienes se conducían en una motocicleta gris.

Después del ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga; sin embargo, al llegar a la 15 avenida y 8a. calle de la misma zona, habrían colisionado contra un vehículo tipo camioneta.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.EleccionesSeguridad vial
