 Video evidencia ataque contra motorista en Calzada Roosevelt
Nacionales

Video evidencia detalles del ataque contra motorista en Calzada Roosevelt

Las imágenes muestran al motorista en el suelo y al agresor escapando en vehículo; posteriormente, evidencian cómo fue capturado el principal sospechoso.

La motocicleta del hombre atacado quedó tirada en el asfalto tras el incidente armado. / FOTO: Redes sociales.

Tras varias denuncias por un ataque armado en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt, agentes de la PNC confirmaron la captura del presunto responsable. En ese contexto, un video se viralizó en internet, donde una persona sostiene un celular y muestra como fue agredido el conductor del vehículo de dos ruedas.

La secuencia muestra que el motorista estaba en el suelo, cuando habría recibido varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Trascendió que la víctima del ataque es originaria de Ciudad Satélite, Mixco y que habría fallecido a causa de las heridas que recibió.

La victima mortal del incidente armado fue identificado como Manuel Marroquín, de 25 años de edad. Medios locales indicaron que la discusión ocurrió por un conflicto de espacio, lo que derivó en el ataque contra el usuario de la vía.

Posteriormente, la PNC informó que el presunto responsable del ataque armado fue capturado unas cuadras más adelante y que al momento de la aprehensión le decomisaron un arma de fuego que pudo haber sido usada en el ataque armado.

Hecho de violencia ocurrió en Mixco

Las fuerzas de seguridad precisaron que el hecho de violencia y la captura se ejecutaron en la calzada Roosevelt, sector de la zona 3 del municipio de Mixco.

El principal sospechoso fue trasladado hacia la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su detención.

Capturan a señalado de herir motorista en calzada Roosevelt

El detenido habría disparado en contra de otro usuario de la vía en un conflicto en el tránsito vehicular de la Calzada Roosevelt.

Familia de luto por el incidente armado

Vecinos de Ciudad Satélite expresaron su pésame por la muerte de Manuel Marroquín, de 25 años, por medio de grupos de redes sociales. En una publicación invitaron a participar en los servicios fúnebres de Marroquín.

Precisaron que el velorio se realizará en cercanías de un templo de la 9a. avenida "A" 7-74 Proyecto 2, de Ciudad Satélite. Asimismo, expresaron sus condolencias por la trágica muerte del vecino.

