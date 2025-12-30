 Precios de combustibles registran nueva reducción
Nacionales

Precios de los combustibles registran nueva reducción

La baja oscila entre los 20 y 50 centavos por galón.

combustibles-gasolina-diesel-emisoras-unidas7.jpg,
FOTO:

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó este martes, 30 de diciembre, que los precios de los combustibles registraron una nueva baja, la cual oscila entre los 20 y 50 centavos por galón. Esta se suma a la reducción aplicada a mediados de este mes.

Esta modificación en los valores se determinó tras un monitoreo que estuvo a cargo del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos de la referida cartera.

La oficina recordó que se trata de precios de referencia, por lo que pueden tener alguna variación entre cada departamento o municipio.

Días atrás, cuando se dio la anterior reducción, Heydy Godínez, jefa del referido departamento, enfatizó que esta es una buena noticia, tomando en cuenta que Guatemala importa el 100 por ciento de los combustibles que se utilizan en todo el territorio.

De acuerdo con información del MEM, estas fluctuaciones semanales reflejan la sensibilidad de los precios a las condiciones del petróleo global. Este es el desglose de los aspectos que influyen en el precio de este tipo de productos:

  • 49% mercado externo: El precio por galón refinado, flete de transporte marítimo y seguro de carga marítimo.
  • 30% cuestiones tributarias: impuesto de distribución por galón y el de valor agregado.
  • 3% mercado interno: Gastos de operación, almacenamiento, margen del importador y flete por galón transportado.
  • 8% estación de servicio y venta: Gastos de operación y margen del expendedor.

Precio del gas se mantiene

El Ministerio de Energía señaló que el Gas Licuado del Petróleo (GLP) o gas propano mantiene su costo sin variaciones, después de que días atrás bajaron entre Q12 y Q48 en sus diferentes presentaciones, por lo que los valores promedio en el mercado se mantienen en:

  • Cilindro de 25 libras - Q98.00
  • Cilindro de 35 libras - Q137.00
  • Cilindro de 100 libras - Q392.00

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

