Precios gas propano y combustibles a la baja

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) reportó este jueves 28 de agosto una reducción en los precios del gas propano y los combustibles, una medida que impactará de manera positiva en la economía de los guatemaltecos.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la institución, Herberth Ordóñez, detalló que los valores de los cilindros de gas propano variaron de la siguiente manera:
|Presentación
|Valor anterior
|Valor actual
|25 libras
|Q120.00
|Q110.00
|35 libras
|Q168.00
|Q154.00
|40 libras
|Q192.00
|Q176.00
|60 libras
|Q288.00
|Q264.00
|100 libras
|Q480.00
|Q440.00
El funcionario añadió que en los ccombustibles líquidos, gasolinas y diésel, también se han visto importantes rebajas en lo que va del mes anterior y el presente. De esa cuenta, los monitoreos de la Diaco reflejan que en los comercios el precio por galón que más se repite para autoservicio son estos:
- Gasolina regular: Q28.49
- Gasolina Superior: Q30.09
- Diésel: costaba Q26.49, pero esta semana tuvo una nueva reducción de Q0.50 y pasó a costar Q25.99
"Es importante mencionar que también son precios variados, por lo que instamos a la población a que cotice en las diferentes estaciones de servicio y los expendios que comercializan gas licuado de petróleo para que no se dejen sorprender por alguien que pudiera comentar que todavía tiene inventario anterior y que lo tiene que agotar", dijo Ordóñez.
Agregó que entiende esa situación; sin embargo, si se da una rebaja tiene que ser trasladada de inmediato a la población y esa es la labor de la cartera de Economía y la Diaco, para velar que en el mercado nacional se reflejen los precios internacionales como corresponde.
Diaco insta a denunciar anomalías
El funcionario indicó que la Diaco pone a disposición cinco canales de comunicación para que los ciudadanos puedan denunciar alguna irregularidad con respecto al tema de precios. Estos son:
- Call center 1544.
- Página web www.diaco.gob.gt.
- Redes sociales institucionales.
- Acudir al Centro de Atención de Quejas, ubicado en la zona 4 capitalina.
- Libros de quejas que todos los agentes económicos están obligados a tener en su lugar de servicio.