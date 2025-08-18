 Arévalo responde a declaraciones de fiscal de EE./UU.
Nacionales

Arévalo responde a declaraciones de fiscal general de EE. UU.

Las declaraciones de Arévalo ocurren tras comentarios de Bondi sobre supuestos pagos de Maduro a autoridades de México, Guatemala y Honduras para el tránsito de drogas.

Presidente de Guatemala responde a fiscal de EE. UU., Especial.
Presidente de Guatemala responde a fiscal de EE. UU. / FOTO: Especial.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre un supuesto financiamiento de Nicolás Maduro para el traslado de drogas por México, Guatemala y Honduras, "no se refieren a este gobierno".

Durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada este lunes 18 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario destacó que los informes del Departamento de Estado y del FBI califican a la actual administración como "efectiva" en la lucha contra las drogas.

Nosotros aclaramos que esto no se refiere a este gobierno, evidentemente", enfatizó.

Arévalo explicó que, en administraciones anteriores, posiblemente existían arreglos que permitían el tránsito de aeronaves vinculadas al narcotráfico, situación que su gobierno ha reducido "prácticamente a cero". En los últimos 18 meses, señaló, solo se registró un aterrizaje relacionado con tráfico de drogas, el cual fue identificado de inmediato, mientras que la incautación de estupefacientes se ha incrementado significativamente.

El mandatario subrayó que es importante colocar las declaraciones de Bondi en un contexto temporal. Según Arévalo, las afirmaciones reflejan problemas históricos de cooptación de espacios de gobernabilidad y seguridad que su administración ha comenzado a combatir de manera proactiva, como lo evidencian los informes del Departamento de Estado y del FBI.

Lo más importante es que nuestro gobierno ha demostrado disposición y efectividad en la lucha contra las drogas, asegurando que las prácticas irregulares del pasado no continúen bajo nuestra gestión", concluyó el presidente.

Las declaraciones de Arévalo se producen luego de que Pam Bondi afirmara en una entrevista con Fox News que Nicolás Maduro supuestamente pagaba a autoridades de México, Guatemala y Honduras para permitir el tránsito aéreo de cargamentos de drogas. La noticia generó repercusión internacional y reacciones inmediatas en la región.

