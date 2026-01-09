Liga Nacional: Se anuncia la Súper Copa Bantrab

El Torneo de Copa de Guatemala ha sido una competencia a la cual no se le ha dado la importancia en nuestro país, así como lo hacen las grandes ligas de Europa, Sudamérica y el resto del mundo. Los factores son muchos, entre ellos, el factor económico para los participantes, lo que deriva en un poco rentabilidad del torneo, además del poco interés por parte de las ligas federadas y el desorden administrativo y federativo que ha afectado por años al futbol nacional. Pero ayer, el Banco de los Trabajadores (Bantrab), el nuevo patrocinador de la Liga Nacional, anunció que organizará la Súper Copa Bantrab, la cual contará con la participación de los equipos de la Liga Nacional, Primera División, Segunda División y Tercera División.
Mediante una conferencia de prensa realizada por personeros de Bantrab y Liga Nacional, se dieron a conocer los nuevos cinco pilares de la liga guatemalteca, que incluye: Capacitación, tecnología, fuerzas básicas, tema financiero e impacto social.
Asimismo, se anunció la implementación del Football Video Support (FVS), una modalidad simplificada del Video Assistant Feferee (VAR); programa formal de reconocimiento y la visita del médico del Real Madrid. Y en ese rubro, se anunció la Súper Copa Bantrab.
Herbert Hernández, director de junta directiva de Bantrab, anunció: "Vamos a tratar de implementar la Súper Copa Bantrab. Generar un Copa donde participen equipos de la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División. Estamos trabajando para implementar la Súper Copa Bantrab".
En ese sentido, William Rosales, gerente de la Liga Nacional, acotó: "Esta Súper Copa Bantrab involucra a todas las ligas federadas. En ese sentido, a lo largo de varios años fuimos copartícipes de la organización de los Torneos de Copa a través de la Federación. La Liga no tiene jurisdicción sobre las demás ligas, pero sí tenemos una buena relación con la dirigencia de la Federación y sin duda alguna, sin ningún convenientes nos estarían cediendo la organización".
Rosales apunta a la rentabilidad la causa principal que ha afectado la organización de estos certámenes.
La última Copa en Guatemala
En la historia del futbol amateur y profesional de Guatemala ha existido un sinfín de Torneos de Copa, patrocinados y con varias denominaciones, pero en la era del 2000, se disputó la última Copa de Guatemala, año 2002 cuando Jalapa venció a Cobán Imperial, y posteriormente, se le denominó Copa Centenario, donde hubo un trofeo donado por España. A lo largo de casi 23 años, solo se disputó siete certámenes de la Copa Centenario, siendo el último en el 2018-2019 cuando Cobán Imperial, de la Liga Nacional, venció a San Pedro, de la Primera División, en la final.
Campeones de la Copa Centenario
Municipal (2003 y 2004), Jalapa (2005 y 2006), Comunicaciones (2009), Xelajú (2010-2011) y Cobán Imperial (2018-2019).
Guatemala está cerca de reactivar, siete años después de la última Copa Centenario, un nuevo certamen copero bajo la denominación: Súper Copa Bantrab.