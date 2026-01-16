Cierres viales y desvíos por presentación de informe de Arévalo

El Gobierno anunció que, en horas de la tarde de este viernes, 16 de enero, se llevará a cabo la presentación pública del informe del segundo año de gestión del presidente Bernardo Arévalo. Además, instó a los ciudadanos en general a participar en la actividad que se desarrollará en la zona 1 capitalina.
El evento está previsto para las 17:00 horas y se realizará en la Concha Acústica, según lo que explicó el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde resaltó que el objetivo es exponer a los ciudadanos los resultados del trabajo realizado durante el 2025 y la planificación para 2026.
El segundo informe de Gobierno ya está publicado en la página web de este organismo y se denomina "La Segunda Cosecha". Cuenta con 133 páginas a lo largo de las cuales las autoridades enumeran, los que en su opinión, son los logros de la actual administración.
Estos registros ya fueron expuestos el pasado miércoles por Arévalo en la sesión solemne que se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde brindó un discurso en el que reiteró que se mantienen los esfuerzos para seguir buscando avances para todos los ciudadanos.
Cierres y desvíos
Tomando en cuenta que se espera una alta afluencia de personas en el marco de esta actividad, las autoridades de tránsito y de seguridad implementaron una serie de operativos en la presente jornada para evitar incidentes.
"Le solicitamos mucha precaución, porque a partir de las 14:00 horas se inició un operativo con motivo del informe que estará llevando a cabo el presidente en la Plaza de la Constitución y Palacio Nacional de la Cultura", dijo Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina.
El funcionario municipal indicó que se implementaron cierres vehiculares en el área de la 4ª y 5ª avenida y en el tramo de la 8ª y 9ª avenidas, entre los sectores de la 10ª y 9ª calles y también entre la 4ª y 5ª calle de la zona 1.
Según explicó, todo ese sector se convertirá en un espacio netamente peatonal y los usuarios que puedan ingresar lo harían bajo el control y la autorización del área de seguridad, que en este caso corresponde a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) y la Policía Nacional Civil.
Por su parte, Montejo indicó que la PMT estará enfocada en mantener el tránsito de manera ordenada con la finalidad de evitar cualquier inconveniente.
Otro dato que compartió el entrevistado es que la 6ª calle, en sus puntos más cercanos hacia la avenida Elena y el Mercado Central, será utilizada como una vía de emergencia en el caso que se necesite la presencia de bomberos o fuerzas de seguridad.
Ante estas medidas que están en marcha, el portavoz de la entidad de tránsito hizo un llamado a los usuarios a conducir con precaución y utilizar vías alternas.