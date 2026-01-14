Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

El presidente Bernardo Arévalo presentó este miércoles 14 de enero, ante el Congreso de la República, su segundo informe anual de Gobierno, correspondiente al período 2025, en el cual resaltó los avances que se han tenido en temas de seguridad, salud, educación, economía, desarrollo social e infraestructura.
"La Segunda Cosecha", como se denomina el documento, detalla la aplicación de los programas que ha promovido la actual administración en diferentes puntos del país, incluidos el de Rutas para el Desarrollo, Mi Primera Casa, Mano a Mano y Becas por Nuestro Futuro.
Al inicio de su discurso para dar a conocer los puntos principales del informe presidencial, Arévalo aseguró que hoy se encontraba cumpliendo "con satisfacción" el deber constitucional de presentar las acciones, proyectos y logros alcanzados en su gestión. Añadió que cada 14 de enero es una oportunidad para que quienes ocupan cargos públicos recuerden que están en los mismos gracias a la libertad de un pueblo libre y soberano que ha confiado en ellos.
Arévalo recordó que hace 40 años entró en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, mencionó que actualmente existen muchos desafíos, pero que la fuerza del pueblo los motiva a seguir trabajando a diario por una Guatemala más democrática, próspera y feliz.
Agregó que ha tenido la oportunidad de escuchar de "viva voz" las aspiraciones, sueños y necesidades más urgentes de los ciudadanos y que este ha sido el punto de partida para su ejercicio de Gobierno.
"Es la gente la que nos ha dado las herramientas para construir condiciones que les permitan vivir mejor. La gente la que nos ha acompañado en la difícil, pero imprescindible tarea de rescatar las instituciones públicas y ponerlas de nuevo a su servicio. Por eso, puedo decir que el pueblo y el Gobierno de Guatemala han trabajado juntos durante los últimos dos años para cuidar y fortalecer su libertad, ampliar los horizontes de lo posible, crear más oportunidades de vivir la vida digna que todas y todos merecemos", enfatizó.
Educación y desarrollo social
En el ámbito de la educación, el gobernante destacó que se han aplicado más de 10 mil remozamientos en centros educativos, para un total de 22 mil en dos años. También la habilitación de más de 500 nuevos institutos de educación básica y de nivel diversificado que abren sus puertas en el presente ciclo lectivo, y se contrataron casi 13 mil nuevos maestros en procesos que priorizan el mérito y la capacidad.
"Con estas acciones reforzamos los esfuerzos para ampliar la cobertura educativa y para dignificar al estudiantado y al magisterio. Además, estamos implementando Becas por Nuestro Futuro, el programa de becas universitarias más ambicioso de nuestra historia, en el que 175 estudiantes han recibido ya sus becas en apenas siete meses, con base en sus méritos y necesidades", expresó.
Afirmó que otras 630 becas están en proceso de ser entregadas como parte del referido programa. Por aparte, se tienen más de 5 mil becas para aprender idioma inglés, 8 mil más de formación técnica laboral en el mismo idioma y 400 becas adicionales en idiomas maya, garífuna y xinca.
Arévalo dijo que, sumado a ello, por medio del Ministerio de Desarrollo Social se ha atendido a jóvenes en condiciones de pobreza y pobreza extrema con becas para educación media y educación superior mediante el programa de Becas para el Desarrollo Social, pues enfatizó que la educación es un derecho universal.