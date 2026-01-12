Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía

El Gobierno de Guatemala dio a conocer la agenda del presidente Bernardo Arévalo para la presente semana, en la cual se incluye una serie de actividades relacionadas con el cumplimiento del tercer año de su gestión. Entre estas, se menciona su visita al Congreso de la República para presentar su informe de labores.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario participa este lunes en la reunión de Gabinete de Gobierno para abordar diversos temas.
Mientras tanto, para el miércoles 14 de enero se confirmó su asistencia a la sede del organismo Legislativo para la presentación del informe correspondiente al 2025, su segundo año de labores, en el cual ha adelantado que se priorizan acciones enfocadas en la educación, salud e infraestructura.
Para el jueves, 15 de enero, está programada su participación en un evento junto a la embajada de los Estados Unidos, el cual se desarrollará en horas de la tarde.
Para el viernes 16, se anunció que el mandatario hará la presentación pública de su segundo informe de Gobierno. Este evento está programado para las 17:00 horas y se llevará a cabo en la Concha Acústica, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.