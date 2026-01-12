 Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía
Nacionales

Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía

Para el miércoles, 14 de enero, se confirmó su asistencia del mandatario al Congreso para la presentación de su informe de Gobierno.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala dio a conocer la agenda del presidente Bernardo Arévalo para la presente semana, en la cual se incluye una serie de actividades relacionadas con el cumplimiento del tercer año de su gestión. Entre estas, se menciona su visita al Congreso de la República para presentar su informe de labores.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario participa este lunes en la reunión de Gabinete de Gobierno para abordar diversos temas.

Mientras tanto, para el miércoles 14 de enero se confirmó su asistencia a la sede del organismo Legislativo para la presentación del informe correspondiente al 2025, su segundo año de labores, en el cual ha adelantado que se priorizan acciones enfocadas en la educación, salud e infraestructura.

Para el jueves, 15 de enero, está programada su participación en un evento junto a la embajada de los Estados Unidos, el cual se desarrollará en horas de la tarde.

Para el viernes 16, se anunció que el mandatario hará la presentación pública de su segundo informe de Gobierno. Este evento está programado para las 17:00 horas y se llevará a cabo en la Concha Acústica, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En Portada

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermediat
Nacionales

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermedia

10:41 AM, Ene 12
Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madridt
Deportes

Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

11:24 AM, Ene 12
Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemala

11:16 AM, Ene 12
Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en videot
Nacionales

Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en video

07:47 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos