 Shakira responde a polémica de actuación en el Mundial 2026
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
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Scotland Brazil Haiti Morocco
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Turkey Paraguay USA Australia
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Shakira rompe el silencio tras su polémica presentación en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Shakira, Redes sociales
Shakira / FOTO: Redes sociales

Después de convertirse en tendencia por su presentación durante la inauguración del Mundial 2026, Shakira finalmente reaccionó en redes sociales.

Shakira utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de su presentación y agradecer a quienes hicieron posible el espectáculo. Su publicación rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron su regreso a uno de los escenarios más importantes del planeta.

Con este mensaje, la artista puso fin a las especulaciones sobre su opinión respecto a las críticas que surgieron después del evento y dejó claro que guarda un recuerdo positivo de la experiencia.

El mensaje que compartió con sus seguidores

A través de Instagram, Shakira publicó una imagen luciendo el llamativo vestuario amarillo y lila que utilizó durante su actuación.

Junto a la fotografía escribió: "Gracias Off-White por cuidar de mí y de mis bailarines por esta inolvidable actuación. El lila y el amarillo son ahora mi combinación de colores favorita".

La publicación estuvo dirigida a la reconocida firma de moda responsable del diseño utilizado durante el espectáculo y dejó ver la satisfacción de la intérprete por el resultado de la presentación.

En cuestión de minutos, la imagen superó cientos de miles de interacciones y recibió mensajes de apoyo de artistas, medios especializados y fanáticos de distintas partes del mundo.

Foto embed
Shakira - Redes sociales

Una presentación que dividió opiniones

La actuación de Shakira durante el Mundial 2026 fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural.

Mientras miles de seguidores elogiaron su energía, presencia escénica y capacidad para conectar con el público, otros usuarios cuestionaron algunos aspectos de la producción y la puesta en escena.

Las redes sociales se llenaron de comentarios que debatían sobre la calidad del espectáculo, los elementos visuales utilizados y el impacto que tuvo la presentación dentro de una ceremonia observada por millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, independientemente de las críticas, la participación de la colombiana volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que mantiene tras más de tres décadas de carrera artística.

Una figura inseparable de los grandes eventos deportivos

La relación entre Shakira y el futbol es una de las más exitosas en la historia reciente de la música.

A lo largo de los años, la artista ha sido protagonista de algunos de los momentos más memorables ligados a competiciones internacionales, especialmente después del fenómeno global que representó "Waka Waka", canción que se convirtió en un himno para millones de aficionados.

Desde entonces, su nombre ha permanecido ligado a grandes celebraciones deportivas y cada una de sus apariciones en eventos relacionados con el futbol genera una enorme expectativa mediática.

Por esa razón, su participación en el Mundial 2026 era considerada uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural.

Foto embed
Shakira - Shakira

El vestuario que también dio de qué hablar

Además de su actuación, el vestuario utilizado por la cantante llamó la atención de los espectadores.

La prenda, dominada por tonos amarillos y detalles en lila, fue diseñada para destacar tanto sobre el escenario como en las transmisiones televisivas. Los accesorios, el calzado y los elementos visuales complementaron una imagen que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Tras su publicación en Instagram, muchos seguidores destacaron precisamente la combinación de colores mencionada por la artista, convirtiéndola en uno de los aspectos más comentados de la fotografía.

El apoyo de sus seguidores

La respuesta del público no se hizo esperar. Miles de fanáticos llenaron la sección de comentarios con mensajes de admiración y apoyo.

Entre las reacciones destacaron elogios a su desempeño, mensajes resaltando su trayectoria artística y comentarios que la calificaron como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel mundial.

Otros usuarios destacaron que, independientemente de las opiniones sobre el espectáculo, Shakira continúa siendo una de las artistas con mayor capacidad para generar conversación global cada vez que aparece sobre un escenario.

Con su mensaje de agradecimiento y la fotografía compartida en redes sociales, la cantante cerró un capítulo que mantuvo la atención de millones de personas durante los primeros días del Mundial 2026 y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las estrellas más influyentes del entretenimiento internacional.

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redes socialesShakiraPolémicapresentaciónMundial 2026música latina

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