Shakira responde a polémica de actuación en el Mundial 2026

Después de convertirse en tendencia por su presentación durante la inauguración del Mundial 2026, Shakira finalmente reaccionó en redes sociales.

Shakira utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de su presentación y agradecer a quienes hicieron posible el espectáculo. Su publicación rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron su regreso a uno de los escenarios más importantes del planeta.

Con este mensaje, la artista puso fin a las especulaciones sobre su opinión respecto a las críticas que surgieron después del evento y dejó claro que guarda un recuerdo positivo de la experiencia.

El mensaje que compartió con sus seguidores

A través de Instagram, Shakira publicó una imagen luciendo el llamativo vestuario amarillo y lila que utilizó durante su actuación.

Junto a la fotografía escribió: "Gracias Off-White por cuidar de mí y de mis bailarines por esta inolvidable actuación. El lila y el amarillo son ahora mi combinación de colores favorita".

La publicación estuvo dirigida a la reconocida firma de moda responsable del diseño utilizado durante el espectáculo y dejó ver la satisfacción de la intérprete por el resultado de la presentación.

En cuestión de minutos, la imagen superó cientos de miles de interacciones y recibió mensajes de apoyo de artistas, medios especializados y fanáticos de distintas partes del mundo.

Shakira - Redes sociales

Una presentación que dividió opiniones

La actuación de Shakira durante el Mundial 2026 fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia inaugural.

Mientras miles de seguidores elogiaron su energía, presencia escénica y capacidad para conectar con el público, otros usuarios cuestionaron algunos aspectos de la producción y la puesta en escena.

Las redes sociales se llenaron de comentarios que debatían sobre la calidad del espectáculo, los elementos visuales utilizados y el impacto que tuvo la presentación dentro de una ceremonia observada por millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, independientemente de las críticas, la participación de la colombiana volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que mantiene tras más de tres décadas de carrera artística.

Una figura inseparable de los grandes eventos deportivos

La relación entre Shakira y el futbol es una de las más exitosas en la historia reciente de la música.

A lo largo de los años, la artista ha sido protagonista de algunos de los momentos más memorables ligados a competiciones internacionales, especialmente después del fenómeno global que representó "Waka Waka", canción que se convirtió en un himno para millones de aficionados.

Desde entonces, su nombre ha permanecido ligado a grandes celebraciones deportivas y cada una de sus apariciones en eventos relacionados con el futbol genera una enorme expectativa mediática.

Por esa razón, su participación en el Mundial 2026 era considerada uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural.

Shakira - Shakira

El vestuario que también dio de qué hablar

Además de su actuación, el vestuario utilizado por la cantante llamó la atención de los espectadores.

La prenda, dominada por tonos amarillos y detalles en lila, fue diseñada para destacar tanto sobre el escenario como en las transmisiones televisivas. Los accesorios, el calzado y los elementos visuales complementaron una imagen que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Tras su publicación en Instagram, muchos seguidores destacaron precisamente la combinación de colores mencionada por la artista, convirtiéndola en uno de los aspectos más comentados de la fotografía.

El apoyo de sus seguidores

La respuesta del público no se hizo esperar. Miles de fanáticos llenaron la sección de comentarios con mensajes de admiración y apoyo.

Entre las reacciones destacaron elogios a su desempeño, mensajes resaltando su trayectoria artística y comentarios que la calificaron como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel mundial.

Otros usuarios destacaron que, independientemente de las opiniones sobre el espectáculo, Shakira continúa siendo una de las artistas con mayor capacidad para generar conversación global cada vez que aparece sobre un escenario.

Con su mensaje de agradecimiento y la fotografía compartida en redes sociales, la cantante cerró un capítulo que mantuvo la atención de millones de personas durante los primeros días del Mundial 2026 y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las estrellas más influyentes del entretenimiento internacional.

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