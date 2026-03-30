Esme la Chapina Inaugura Negocio: Una Tristeza Inesperada

La influencer guatemalteca Esme La Chapina dio un paso importante en su trayectoria al inaugurar oficialmente su nuevo restaurante el pasado fin de semana. Se trata de un proyecto que había anticipado durante meses a través de sus redes sociales.
Sin embargo, lo que debía ser únicamente un momento de celebración también estuvo acompañado por un sentimiento de nostalgia que la joven decidió compartir con sus seguidores. A través de sus historias, Esme publicó un mensaje que llamó la atención de su comunidad digital, en el que reflexionó sobre las personas que la han acompañado durante su proceso personal y profesional.
En el texto, la creadora expresó que no todos quienes esperaba ver estuvieron presentes en este momento tan importante, pero destacó que quienes sí llegaron demostraron su apoyo con acciones, confirmándole que no está sola en esta nueva etapa de su vida. El mensaje conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con comentarios de apoyo y felicitaciones por el logro alcanzado.
Muchos resaltaron el esfuerzo constante que la influencer ha mostrado durante los últimos años para hacer crecer su marca personal y consolidar nuevos proyectos fuera del entorno digital. El nuevo restaurante representa una meta significativa para Esme, quien anteriormente había emprendido en el ámbito gastronómico con una cevichería.
Más de Esme La Chapina
Desde entonces, la creadora había manifestado su deseo de expandir su visión empresarial, compartiendo avances del local, pruebas de menú y detalles del concepto que ahora finalmente se materializa. Esme La Chapina se ha posicionado como una de las creadoras de contenido guatemaltecas con mayor presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con estilo de vida, emprendimiento y experiencias personales.
Su autenticidad y cercanía con sus seguidores le han permitido construir una comunidad sólida que la acompaña en cada nuevo proyecto. Su crecimiento ha sido progresivo, destacándose por mostrar tanto sus éxitos como los desafíos que enfrenta, lo que ha generado empatía entre sus seguidores.