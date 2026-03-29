 Kaeelen García de OnlyFans: Su Nuevo Look Genera Debate
Farándula

La modelo de OnlyFans Kaeelen García sorprende con su nuevo aspecto y genera todo un debate

Kaeelen García volvió a encender las redes con un video que sorprendió por su figura y un rostro que generó debate entre sus seguidores.

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Kaeelen García, Kaeelen García
Kaeelen García / FOTO: Kaeelen García

La creadora de contenido guatemalteca Kaeelen García volvió a acaparar la atención en redes sociales. Lo anterior, tras publicar un video en el que aparece luciendo un diminuto bikini que resalta su figura, provocando una ola de comentarios entre sus seguidores.

Su apariencia no solo desató halagos por su silueta, sino también un intenso debate, ya que muchos internautas aseguran que su rostro luce muy diferente al que conocían. La joven, considerada una de las figuras más populares de OnlyFans en Guatemala, se ha caracterizado por mantener una fuerte presencia digital con fotografías y videos que rápidamente se vuelven virales.

En esta ocasión, su nueva imagen generó conversación inmediata, con miles de usuarios destacando su impactante figura y otros preguntándose si realizó algún cambio estético reciente. Kaeelen García es una modelo, influencer y empresaria guatemalteca que ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

Su contenido está enfocado a su estilo, constancia y contenido enfocado en moda, estilo de vida y material exclusivo para adultos. Su popularidad creció de forma notable desde 2020, cuando decidió abrir su cuenta en OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo mediante suscripción y que le permitió posicionarse como una de las creadoras más conocidas del país.

Más de Kaeelen García

Además de su faceta como modelo, la joven guatemalteca también ha demostrado un perfil emprendedor.  Con las ganancias obtenidas en plataformas digitales, impulsó proyectos personales, incluyendo un negocio gastronómico inspirado en su familia, con el objetivo de generar oportunidades laborales.

En redes sociales, la influencer acumula una gran cantidad de seguidores que siguen de cerca cada una de sus publicaciones, donde suele compartir sesiones fotográficas, viajes y contenido que resalta su imagen personal.

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El reciente video que provocó la conversación muestra a la modelo luciendo un pequeño bikini que deja al descubierto su silueta, confirmando que continúa siendo una de las figuras más comentadas en el mundo digital.

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