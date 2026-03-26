Guatemaltecos promocional Super Mario Galaxy

Miles de guatemaltecos han abarrotado las salas de cine en distintas ciudades del país para obtener el esperado promocional inspirado en la próxima película Super Mario Galaxy. Cabe destacar que el estreno de esta nueva película está previsto para que llegue la próxima semana.
En redes sociales se han viralizado imágenes que muestran largas filas en dulcerías de Cinépolis, donde fanáticos buscan adquirir el coleccionable con diseño de Yoshi, uno de los personajes más queridos del universo de Mario. El promocional, que tiene un precio de Q349, incluye un recipiente temático en forma de Yoshi que ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia.
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Desde tempranas horas, familias completas, jóvenes y coleccionistas se acercaron a los complejos de cine para asegurar su pieza antes de que se agote, ya que este tipo de productos suele tener disponibilidad limitada. Los videos compartidas en plataformas digitales muestran filas extensas que incluso se formaron antes de la apertura de las dulcerías.
La expectativa por la película ha generado una fuerte demanda de artículos oficiales, especialmente aquellos que combinan nostalgia con diseños exclusivos. Muchos usuarios han destacado que el personaje de Yoshi es uno de los favoritos del público, lo que explica el alto interés en el promocional.
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La película presenta una aventura intergaláctica donde Mario emprende un viaje a través de diferentes planetas para rescatar a la princesa Peach, quien ha sido capturada por Bowser. Durante su travesía, el famoso personaje deberá enfrentarse a nuevos desafíos, descubrir mundos llenos de gravedad cambiante y formar alianzas con personajes icónicos como Luigi, Rosalina y los simpáticos Lumas.
La historia combina elementos clásicos de la saga con una narrativa más amplia que explora el universo de Mario desde una perspectiva cósmica.
El protagonista tendrá que adaptarse a entornos espaciales mientras supera obstáculos y lucha contra enemigos que amenazan con alterar el equilibrio de la galaxia.