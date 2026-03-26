Esme la Chapina Inaugurará Su Nuevo Negocio

La guatemalteca Esme La Chapina sorprendió a sus seguidores al revelar que está trabajando intensamente para abrir las puertas de su primer restaurante. Se trata de un proyecto que marca definitivamente una nueva etapa en su faceta como emprendedora.
La influencer ha compartido en sus redes sociales fotografías y videos donde muestra los avances del local, así como algunas de las bebidas que formarán parte del menú, generando expectativa entre sus seguidores. Según sus publicaciones, la joven busca consolidar su crecimiento empresarial luego de haber incursionado anteriormente en el sector gastronómico con una cevichería, negocio que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo de la comida.
Ahora, su nuevo restaurante representa una evolución en su proyecto, apostando por ampliar su oferta y fortalecer su presencia en el ámbito comercial. Esme La Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Sanabria, se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del entorno digital en Guatemala, acumulando una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.
Su contenido combina aspectos de su vida personal, emprendimientos y material de entretenimiento, lo que le ha permitido posicionarse como una influencer de alto impacto en redes sociales. La historia de la creadora de contenido refleja una trayectoria marcada por el esfuerzo personal.
Más de Esme La Chapina
Originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa, la influencer ha relatado que desde joven buscó oportunidades para salir adelante de manera independiente, lo que la llevó a iniciar distintos proyectos hasta consolidar su presencia en internet. El anuncio de su nuevo restaurante ha despertado interés entre sus seguidores, quienes han reaccionado positivamente a las publicaciones donde se observan detalles del concepto del negocio y parte de la propuesta de bebidas.
En los videos compartidos, la influencer muestra el proceso de preparación del espacio, evidenciando que el proyecto se encuentra en una fase avanzada. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre el menú completo o la fecha exacta de apertura, la expectativa continúa creciendo en redes sociales, donde sus seguidores destacan su constancia y capacidad de reinventarse como emprendedora.
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