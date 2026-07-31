“Tilín” reaparece y sorprende con su cambio físico

Luis Ángel Carrasco, el niño que se hizo famoso en internet con la frase "¡Eso, Tilín!", volvió a llamar la atención de miles de usuarios tras reaparecer convertido en adolescente y mostrar una nueva faceta como bailarín tradicional peruano.
El joven alcanzó la fama en 2021, cuando un video grabado en una calle de Lima, Perú, se volvió viral en redes sociales. En la grabación, el entonces pequeño Luis aparece bailando a cambio de una moneda de 50 céntimos, mientras un hombre lo anima con expresiones como "¡Eso, Tilín!", "¡Vaya, Tilín!" y "¡Wow, Tilín!".
La espontánea presentación, que incluía sus particulares pasos de baile, giros y una caída al finalizar, conquistó a millones de internautas y rápidamente se convirtió en uno de los videos más compartidos de la época. El fenómeno generó memes, stickers y hasta canciones inspiradas en el famoso momento.
@chuchuy12
El video original de tilín ☑️ #fyp #tilin #viral #alamierdatilin #esotilin♬ sonido original - Jesùs A. Herrera Vil
La transformación
Aunque durante varios años estuvo alejado de la atención pública, Tilín volvió a aparecer durante las celebraciones de Fiestas Patrias en Perú, específicamente en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.
En esta ocasión, el joven sorprendió al público al participar como danzante de tijeras, una tradicional expresión artística peruana que combina música, baile y gran esfuerzo físico. Vestido con un colorido traje de la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro, mostró su evolución y el talento que ha desarrollado con los años.
Su reaparición provocó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el cambio físico de aquel niño que se volvió famoso por un baile improvisado y ahora busca abrirse camino dentro de la danza tradicional.