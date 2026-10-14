 Fiscal General presenta proyección presupuestaria de más de Q5 mil millones
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Fiscal General presenta proyección presupuestaria de más de Q5 mil millones

El Fiscal General señaló que el incremento al presupuesto del MP está orientado a fortalecer la investigación penal, mejorar la atención ciudadana y combatir delitos como el narcotráfico, las extorsiones, la corrupción y los ciberdelitos.

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Gabriel García Luna, durante l , Foto Congreso
Gabriel García Luna, durante l / FOTO: Foto Congreso
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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que preside el diputado Willy Ralda, continuó este miércoles con la segunda semana de audiencias públicas con representantes de instituciones de Gobierno; incluido el Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna. 

García Luna presentó la proyección presupuestaria de Q5 mil 481 millones para 2027, en comparación con los Q3 mil 840 millones con los que funciona la institución durante el presente año.

El Fiscal General señaló que el incremento está orientado a fortalecer la investigación penal, mejorar la atención ciudadana y combatir delitos como el narcotráfico, las extorsiones, la corrupción y los ciberdelitos.

Asimismo, informó que para 2027 se prevé concluir con los trabajos de construcción de la Torre III del edificio central de Gerona, en Guatemala. Según explicó, el proyecto permitirá mejorar la atención a la población mediante instalaciones modernas y tecnología especializada.


García también indicó que el MP desarrolla un proceso de transformación institucional para modernizar los procedimientos financieros y administrativos, así como fortalecer el apoyo que reciben fiscales e investigadores.

El Jefe del MP, también anunció que se contempla destinar más de Q124.5 millones a la renovación del parque vehicular, con la adquisición prevista de 350 vehículos.

El Fiscal General afirmó que su gestión buscará garantizar investigaciones objetivas, independientemente de las personas involucradas, y combatir la impunidad mediante la persecución penal. Agregó que, los recursos también permitirán financiar programas de capacitación, modernización tecnológica y atención de más de 600 mil denuncias.

La diputada Andrea Reyes se refirió a la inversión prevista para capacitar a los fiscales, fortalecer las capacidades de investigación criminal y reanudar los convenios de cooperación técnica internacional, particularmente con Estados Unidos.

García explicó que se fortalecerá la capacitación del personal técnico y administrativo mediante contenidos virtuales y cursos especializados. Además, señaló que se impulsa la transformación de la unidad de capacitación en una escuela de formación del Ministerio Público, con el propósito de ampliar las capacidades institucionales y mejorar la investigación penal.

El funcionario agregó que trabajan en la reactivación de convenios de cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

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Con información del Congreso*

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