Minex creará centro de seguridad para prevenir ciberataques

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) trabaja en la creación de un centro de operaciones de seguridad para reforzar la protección digital de la institución, una medida adoptada tras sufrir varios ataques informáticos en los últimos años.
El titular de la cartera, Carlos Ramiro Martínez, informó sobre esta iniciativa, que busca fortalecer los sistemas informáticos y prevenir futuros ataques cibernéticos. La decisión responde a incidentes registrados en 2022 y 2025, cuando diversas instituciones del Estado, incluyendo el ministerio, sufrieron hackeos y debieron recurrir al apoyo de al menos dos países para gestionar la crisis.
Durante una audiencia ante la Comisión de Finanzas del Congreso, en la que se analizaba el Presupuesto 2027, Martínez detalló que el enfoque para enfrentar este tipo de amenazas ha cambiado.
"Antes miraba uno las unidades o direcciones de informática como apoyo, para que arreglaran una computadora, para que me conectaran el correo. Hoy el enfoque es otro. Y precisamente vinculaba la pregunta del incremento de personal. Estamos contratando nueva gente, ya con una visión diferente. O sea, ya se requiere un trabajo de cara a la ciberdefensa y a todo lo que tenemos que hacer para protegernos", expresó Martínez ante los diputados.
La estrategia contempla contratar personal especializado y adquirir equipos tecnológicos avanzados para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante amenazas digitales. Como parte de estas acciones, el ministerio inició este año la adquisición de tecnología de mayor capacidad mediante cooperación internacional, con el objetivo de reforzar la seguridad de sus sistemas.
Otros aspectos de la planificación para 2027
Entre otros datos compartidos por el titular de la cartera de Relaciones Exteriores durante la reunión con la Comisión de Finanzas, se mencionó que la entidad proyecta cerrar el 2026 con una ejecución presupuestaria del 92%, luego de reportar un avance del 51.40% al 30 de septiembre.
De igual forma, el funcionario explicó el comportamiento del gasto y las necesidades presupuestarias, entre las cuales resaltó que el 47% de los recursos se destinará a servicios consulares.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7