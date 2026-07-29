Descubre Xetulhá: El Nuevo Parque Acuático en Retalhuleu

El turismo familiar en Guatemala contará con una nueva opción de entretenimiento con la apertura de Xetulhá. Se trata del nuevo parque acuático del IRTRA, un proyecto que forma parte de la expansión del reconocido complejo recreativo ubicado en Retalhuleu y que abrirá oficialmente sus puertas este jueves 30 de julio.
La nueva atracción nace con el objetivo de ofrecer experiencias innovadoras para visitantes de todas las edades, consolidando a Retalhuleu como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Con esta inversión, el IRTRA busca fortalecer la recreación familiar y dinamizar la economía local mediante el incremento de turistas nacionales e internacionales.
@lapichi_
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De acuerdo con la información compartida por la institución, Xetulhá fue diseñado para complementar la experiencia que actualmente brindan parques como Xocomil y Xetulul, incorporando nuevas atracciones acuáticas, áreas recreativas y espacios familiares. El nombre Xetulhá proviene del idioma maya y significa "Bajo el Agua", una temática que estará presente tanto en la arquitectura como en los distintos ambientes del parque, ofreciendo una experiencia inmersiva para los visitantes.
El proyecto ocupa una extensión de 76 mil 665 metros cuadrados, de los cuales cerca de 50 mil metros cuadrados corresponden a construcción, y tendrá la capacidad de recibir hasta 10 mil personas de forma simultánea. La obra se convirtirá en una de las obras recreativas más importantes desarrolladas recientemente por el IRTRA.
Más de Xetulhá.
Además de ampliar la oferta turística, el IRTRA estima que la apertura de Xetulhá permitirá la creación de 500 empleos directos. Asimismo, busca impulsar sectores como la hotelería, restaurantes, transporte y comercios de Retalhuleu gracias al aumento en la llegada de visitantes.
Las autoridades consideran que este nuevo atractivo fortalecerá el desarrollo económico del departamento y contribuirá a posicionar a Guatemala como un destino con opciones de recreación de primer nivel para toda la familia.
Fundado en 1962, el IRTRA administra actualmente parques emblemáticos como Mundo Petapa, Agua Caliente, Amatitlán, Xocomil, Xetulul y Xejuyup, además de un complejo de hostales en Retalhuleu.