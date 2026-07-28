 Guatemalteca Descubre Antigua en Camioneta con Suegros
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Guatemalteca se hace viral por llevar a sus suegros italianos a conocer La Antigua en camioneta extraurbana

Lo que comenzó como un paseo familiar terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales.

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Suegros italianos, Tik Tok
Suegros italianos / FOTO: Tik Tok
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Una joven guatemalteca se volvió viral en redes sociales tras compartir un divertido video en el que llevó a sus suegros, originarios de Italia, a conocer La Antigua Guatemala de una forma muy poco convencional. Y es que la joven los llevó en una camioneta extraurbana, popularmente conocida como "chicken bus".

La creadora de contenido, identificada en redes sociales como Lucky, explicó que la idea surgió luego de que sus familiares políticos le expresaran su deseo de conocer la "verdadera Guatemala" y vivir una experiencia auténtica. Lejos de optar por un transporte privado, la joven decidió subirlos a una de las emblemáticas camionetas extraurbanas que recorren el país, famosas por sus llamativos colores, la música a alto volumen y el particular estilo de conducción.

@lucky.shawf

Siempre se conoce un país por medio de sus medios de transporte!

♬ original sound - Lucky

En las imágenes, que rápidamente acumularon miles de reproducciones, se observa a los suegros italianos disfrutando cada momento del recorrido.  Ambos aparecen sonriendo mientras reaccionan con sorpresa a los repentinos frenazos del autobús.

Además, se les vio observando con curiosidad a los vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de productos durante el trayecto y siguen atentos el trabajo de los ayudantes de camioneta, quienes coordinan el abordaje y descenso de los pasajeros. La espontaneidad de sus reacciones fue uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas, quienes destacaron que la pareja italiana parecía disfrutar cada detalle de una experiencia cotidiana para miles de guatemaltecos.

Más de la experiencia de los suegros italianos

El video también abrió un debate entre los usuarios sobre las experiencias que realmente permiten conocer la esencia de un país.  Mientras algunos aseguraron que un viaje en camioneta extraurbana forma parte de la cultura popular guatemalteca, otros señalaron que este tipo de transporte representa una aventura que difícilmente se encuentra en otros lugares del mundo.

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Los comentarios no tardaron en multiplicarse con mensajes cargados de humor. "Ahora sí conocieron la verdadera Guatemala", "Si sobrevivieron al chicken bus, ya son chapines" y "Esa experiencia vale más que cualquier tour" fueron algunas de las reacciones más repetidas.

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