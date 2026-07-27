 Supermercado Guatemalteco da la bienvenida a la Navidad
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Supermercado guatemalteco sorprende y desde ya le da la bienvenida a la Navidad

Aunque aún faltan varios meses para diciembre, un supermercado de Guatemala ya comenzó a vender su colección de artículos navideños.

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Navidad / FOTO: Navidad
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Sin lugar a duda, la Navidad en Guatemala parece haber llegado mucho antes de lo previsto.  Un reconocido supermercado que comercializa productos al por mayor sorprendió a sus clientes al habilitar desde finales de julio un amplio espacio dedicado exclusivamente a la venta de decoración navideña.

Cabe destacar que, dicha decisión, rápidamente llamó la atención de quienes acudieron a realizar sus compras habituales. Entre los productos que ya pueden encontrarse destacan nacimientos, cascanueces, árboles de Navidad, adornos, coronas, luces, figuras decorativas y diversos accesorios para comenzar a preparar los hogares con varios meses de anticipación.

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La inesperada aparición de estos artículos generó una ola de comentarios entre los compradores, quienes no tardaron en compartir fotografías y videos en redes sociales. Con lo anterior, mostraron su sorpresa al encontrar estanterías completamente decoradas con motivos navideños cuando todavía el país se encuentra en plena temporada de mitad de año.

Muchos usuarios señalaron que normalmente este tipo de mercancía comienza a exhibirse después de las celebraciones patrias de septiembre, cuando oficialmente inicia la transición hacia la temporada de fin de año.  Sin embargo, este 2026 el supermercado decidió adelantarse varias semanas, convirtiéndose en uno de los primeros comercios en ofrecer productos alusivos a la Navidad.

Más de la Navidad en Guatemala

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos clientes tomaron la noticia con humor y aseguraron que "cada año la Navidad llega más temprano", otros aprovecharon la oportunidad para comenzar a planificar sus compras con tiempo. También hubo quienes celebraron la decisión, argumentando que adquirir la decoración con anticipación permite encontrar una mayor variedad de diseños antes de que los artículos más populares se agoten.

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La estrategia comercial no es exclusiva de Guatemala, ya que en distintos países del mundo las grandes cadenas suelen adelantar sus temporadas para incentivar las compras anticipadas. No obstante, en el país todavía resulta poco común encontrar exhibiciones navideñas antes de finalizar julio, por lo que la escena no pasó desapercibida.

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