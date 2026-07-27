 Spider-Man: Brand New Day - Todo sobre su esperado estreno
Farándula

Spider-Man: Brand New Day llega a los cines: todo lo que debes saber del estreno más esperado

Spider-Man: Brand New Day llega esta semana a los cines con una nueva historia protagonizada por Tom Holland.

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SpiderMan / FOTO: SpiderMan
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Spider-Man: Brand New Day finalmente aterriza en los cines como uno de los estrenos más importantes de la semana y marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker en una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.  La película promete dejar atrás la fórmula de la trilogía anterior para presentar a un héroe completamente diferente, más maduro y enfrentando desafíos inéditos.

La historia retoma los acontecimientos ocurridos al final de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo del Doctor Strange hizo que el mundo entero olvidara la existencia de Peter Parker.  Ahora, cuatro años después, el joven vive completamente solo mientras protege las calles de Nueva York como un héroe anónimo, en una aventura que busca regresar a las raíces del personaje y mostrar un Spider-Man más urbano y vulnerable.

Uno de los mayores atractivos de Spider-Man: Brand New Day es que representa el inicio de un nuevo capítulo para el personaje.  El propio Tom Holland ha señalado que la cinta "no se siente como una cuarta película, sino como un nuevo comienzo", mientras que el director Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, imprime una visión renovada a la franquicia.

Más Spider-Man: Brand New Day

El reparto reúne nuevamente a Tom Holland, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, además de incorporar nuevos rostros como Sadie Sink.  También destacan los regresos de Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk y Michael Mando, quien vuelve a interpretar a Mac Gargan.

Con lo anterior, se han alimentando las expectativas de los fanáticos sobre el desarrollo de nuevos villanos dentro del Universo Marvel.

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La cinta, producida por Marvel Studios y Sony Pictures, tiene una duración aproximada de dos horas y 25 minutos y apuesta por combinar secuencias de acción espectaculares con un enfoque más emocional sobre la vida de Peter Parker. Desde que se anunció su producción, Spider-Man: Brand New Day ha generado enorme expectativa entre los seguidores del superhéroe, especialmente porque servirá como puente hacia los próximos grandes eventos del Universo Cinematográfico de Marvel.

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