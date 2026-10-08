 Denuncia contra Ministro de Defensa por hechos en Huité
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Ministro de Defensa es denunciado por hechos armados en Huité

El coronel Miguel Barrios presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

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El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Ministerio Público (MP) confirmó que el coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez interpuso una denuncia contra el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, por los hechos armados ocurridos en Huité, Zacapa, el pasado 27 de septiembre.

La referida acción pretende que se determine si elementos del Ejército tuvieron participación en los ataques que cobraron la vida de ocho personas. La demanda señala que, de confirmarse su involucramiento, se estaría hablando de ejecuciones extrajudiciales.

La fiscalía aseguró que se están investigando todos los elementos e informes relacionados con los incidentes, pero aclaró que el caso continúa bajo reserva. En ese sentido, será hasta que se tengan los resultados que se estará compartiendo información.

Investigan matanza en Huité

El Gobierno de Guatemala anunció la semana pasada la apertura de una investigación para indagar sobre la actuación de miembros del Ejército en la matanza de ocho personas ocurrida en Huité, Zacapa, a finales de septiembre.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Ministerio Público encabeza las pesquisas y que se instruyó al Ejército a colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido.

"Instruí al ministro de la Defensa a que estableciera una comisión multidisciplinaria para realizar las averiguaciones con el propósito de adoptar las medidas que procedan conforme a las regulaciones militares; este informe establecerá el alcance de la participación del Ejército", declaró Arévalo en su momento.

Con velas y en memoria de las víctimas, vecinos de Huité realizarán caminata

La “Caminata por la memoria” se llevará a cabo al cumplirse nueve días de los ataques que enlutaron a este municipio de Zacapa.

En esa misma línea, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, subrayó que la institución castrense está sometida a la ley y respaldó el esclarecimiento objetivo de los hechos frente a las denuncias comunitarias que apuntan a la presencia de tropas durante el ataque.

El suceso ocurrió el pasado 27 de septiembre en Huité, a unos 150 kilómetros al este de la capital, donde ocho personas -entre ellas tres mujeres y un menor de edad- fueron acribilladas en distintos lugares.

Durante el entierro masivo en la localidad, familiares de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad estatales de haber participado en la agresión armada, señalamientos que hasta el momento tanto la Policía como el Ejecutivo han negado.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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