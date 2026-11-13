Muertos y heridos en ataques en Escuintla y Huehuetenango

Tres hechos de violencia se registraron en las últimas horas en los departamentos de Escuintla y Huehuetenango. El saldo fue de tres personas fallecidas y tres heridas, según la información compartida por los cuerpos de socorro.
Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada en un camino de terracería que lleva hacia el sector conocido como Peñaflor, ubicado en el kilómetro 79 de la carretera al Pacífico, en el municipio de Siquinalá, Escuintla.
Según la información recopilada sobre el caso, desconocidos dispararon en contra de dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. Las causas del ataque no han sido establecidas.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al sector después de ser alertados con respecto a una balacera que había dejado a personas afectadas. A su llegada, localizaron a las víctimas con impactos de bala.
"Los pacientes fueron evaluados y se determinó que carecían de signos vitales. No pudieron ser identificados, solo se determinó que tenían aproximadamente 25 años de edad", explicó un portavoz de la institución.
La institución de socorro reportó que una persona falleció como consecuencia de otro incidente armado ocurrido en el kilómetro 61 de Masagua, Escuintla. La víctima viajaba en un vehículo tipo panel cuando fue atacada a balazos.
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Ataque en Huehuetenango
Tres personas resultaron heridas de bala durante un ataque armado registrado en horas de la mañana de este viernes en la 3ª calle, sector Minerva, zona 2 de la cabecera departamental de Huehuetenango.
Los Bomberos Voluntarios les brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial. No fue posible determinar su identidad.
Las fuerzas de seguridad y fiscales se presentaron a los puntos donde ocurrieron los incidentes de violencia para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones para esclarecer los crímenes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7