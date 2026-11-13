 Trump quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de terminar su mandato
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Trump dice que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de terminar su mandato

Preguntado por la posibilidad de una intervención militar en la isla, el mandatario estadounidense respondió que “lo consideraría”.

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Trump reaparece en público tras la derrota de los republicanos, EFE
Trump reaparece en público tras la derrota de los republicanos / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, en alusión a las presiones de Washington para impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista telefónica con la cadena Salem News Channel, el mandatario señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, está a cargo del asunto.

"Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo", expresó Trump.

El mandatario añadió que Cuba es "esencialmente un lugar o un país fallido" y afirmó que él cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida.

Preguntado por la posibilidad de una intervención militar en la isla, respondió que "lo consideraría".

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Donald Trump, presidente de EE. UU., habla con los medios en las afueras de la Casa Blanca - EFE

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, la Administración de Trump ha intensificado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero y amenazas de "tomar" la isla.

Aunque ambos gobiernos han mantenido contactos discretos, el diálogo no ha dado resultados concretos y La Habana ha advertido de que "el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte".

*Con información de EFE

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