 ONU aprueba resolución contra embargo de EE. UU. a Cuba
Internacionales

ONU aprueba resolución contra embargo de EE. UU. a Cuba

Más allá de que la resolución fuera aprobada por trigésima cuarta vez, todas las miradas estaban puestas en qué países, especialmente de América Latina, se sumaban a EE. UU.

Compartir:
ONU aprueba resolución contra embargo de EE. UU. a Cuba, EFE
ONU aprueba resolución contra embargo de EE. UU. a Cuba / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de EE. UU. a la isla, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, por lo que el respaldo a la iniciativa cubana ha caído notablemente.

Además de EE. UU. e Israel, que han votado en contra del texto en prácticamente todas las ocasiones que se ha presentado, Colombia, Ecuador y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la Administración de Donald Trump.

Colombia había votado a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

También votaron en contra Paraguay y Argentina, como ya hicieron el año pasado. Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa.

Más allá de que la resolución fuera aprobada por trigésima cuarta vez, todas las miradas estaban puestas en qué países, especialmente de América Latina y el Caribe, se sumaban a EE. UU., que en los últimos días había instado a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de la propuesta cubana.

Chile, Honduras y Perú, cuyos recién nombrados mandatarios mantienen buenas relaciones con el presidente Trump y que el año pasado votaron a favor, esta vez se abstuvieron.Venezuela, en cambio, no participó en la votación. El país tiene suspendido su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU debido a los atrasos en el pago de sus cuotas, en aplicación del artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas.

Según una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, fechada el 3 de septiembre de 2026 y dirigida a la presidencia de la Asamblea General, Venezuela sigue figurando como Estado miembro en mora en el pago de sus cuotas.

El documento establece en 123 millones de dólares el pago mínimo que debe efectuar Venezuela para reducir su deuda por debajo del umbral que conlleva la pérdida del derecho a voto.

Al margen, también se abstuvieron hoy Alemania, Grecia, Italia y República Dominicana, que no participó en la votación de 2025.

El resultado de esta votación constató el giro político que ha vivido la región con respecto al año pasado, cuando el mismo texto fue aprobado con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y 7 votos en contra.

La votación de este año coincidió con el aumento de tensiones entre Washington y La Habana después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla.

De hecho, el embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, ambos encargados de defender los posicionamientos de sus países en la Asamblea General, protagonizaron el martes un enfrentamiento a gritos sin precedentes en el pleno.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE. UU. contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla.

*Con información de EFE

En Portada

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva t
Nacionales

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva

09:30 AM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28
Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectadost
Nacionales

Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectados

08:03 AM, Oct 28
Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España t
Internacionales

Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España

07:26 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar