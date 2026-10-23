 Trump afirma que los buques de EE. UU. “pasarán” por Cuba
Internacionales

Trump afirma que los buques de EE. UU. “pasarán” por Cuba tras la guerra en Irán

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en EE. UU.

Compartir:
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes, en un mitin electoral en Florida, que los buques de EE. UU. "pasarán" por Cuba tras la guerra en Irán y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

"Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo", comentó el mandatario en un evento electoral en Fort Myers, en la costa oeste de Florida.

Trump hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en EE. UU.

"Él quiere saber qué pasa con Cuba. Por favor, denme un respiro. Denme un descanso. No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala", señaló.

El mandatario sostuvo que el Gobierno de EE. UU. puede "simplemente poner" a Rubio "ahí, y él lo resolverá", al llamarlo "un gran sujeto".

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

Durante sus comentarios, el presidente citó el operativo militar de EE. UU. en Venezuela que en enero derivó en la captura del depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York, cargos relacionados con narcotráfico, entre otros.

"Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ahora está a la espera de juicio. Y ganamos la guerra en Venezuela en un solo día, y ahora estamos trabajando con ellos para producir millones y millones de barriles de petróleo a la semana", manifestó.

Trump ha elevado la presión a La Habana durante su mandato, con sanciones a empresas que Washington vincula con el Gobierno de la isla y un cerco energético para impedir que Cuba importe combustible.

Las declaraciones de Trump se producen en plena campaña electoral en Florida, donde las autoridades anunciaron el lunes una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización estadounidense Hermanos al Rescate, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.

*Con información de EFE

En Portada

La Tierra de Dios fue para el colombiano Johan Rubiot
Deportes

La "Tierra de Dios" fue para el colombiano Johan Rubio

02:19 PM, Oct 23
Guatemala incorpora cuatro nuevas aeronaves para combatir incendios y otras emergenciast
Nacionales

Guatemala incorpora cuatro nuevas aeronaves para combatir incendios y otras emergencias

01:39 PM, Oct 23
MP agrupa las denuncias vinculadas a los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarrot
Nacionales

MP agrupa las denuncias vinculadas a los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

11:22 AM, Oct 23
Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospitalt
Nacionales

Familia de Melisa Palacios se pronuncia sobre autorización para traslado de Bonilla a un hospital

10:19 AM, Oct 23
Combaten incendio en edificio abandonado del Centro Históricot
Nacionales

Combaten incendio en edificio abandonado del Centro Histórico

01:36 PM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalViolenciaLiga de NacionesPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar