Nicolás Maduro muestra nueva foto desde la cárcel en redes

Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con una serie de fotografías que lo muestran dentro del Metropolitan Detention Center, en Estados Unidos, donde permanece detenido desde enero de 2026.
En las imágenes, el exmandatario venezolano aparece vestido con un jogging gris, lentes, zapatillas blancas y un reloj de pulsera. Maduro sonríe frente a la cámara y realiza con ambas manos el clásico gesto de la "V".
Según la fecha que aparece en las fotografías, estas habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026, a las 18:05 horas.
Maduro acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a sus nietos, a los niños y niñas y a sus seguidores. "Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió.
La segunda foto de Maduro
En una segunda publicación, aseguró que permanece firme y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su detención. También mencionó a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida en el mismo complejo penitenciario.
"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", expresó.
La cuenta de Maduro también compartió minutos antes una fotografía junto a Flores, acompañada de los hashtags "#FreeMaduro" y "#FreeCilia", además de un contador con los días que llevan detenidos.
Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026
El exmandatario cerró su mensaje con una referencia bíblica y aseguró que continuará "fuerte, sereno y confiado". También afirmó: "Dios proveerá. Venezuela renacerá".
Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 y trasladado a Nueva York durante la operación estadounidense denominada "Resolución absoluta". Actualmente enfrenta un proceso penal por narcoterrorismo junto a Flores. De acuerdo con la información proporcionada, ambos podrían enfrentar una condena de prisión perpetua si son declarados culpables.