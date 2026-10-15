 EE. UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba
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EE. UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba

“El presidente Trump fue absolutamente claro”, dijo el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre lo que denominó “fuerzas extrahemisféricas” que pretenden esparcir influencias “antiamericanas” en la región.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra el estatal Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), al que acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin.

Rubio acusó en un comunicado a Cuba de "operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas —incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo— con el fin de atacar a EE. UU.".

"El presidente Trump fue absolutamente claro", dijo Rubio sobre lo que denominó "fuerzas extrahemisféricas" que pretenden esparcir influencias "antiamericanas" en la región.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - EFE

Además, explicó que esta medida llega para actuar en concierto con otras de las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene contra actores financieros iraníes.

Las sanciones de EE. UU. contra Cuba abarcan desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias que se ha endurecido desde enero en un contexto de creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano para propiciar un cambio político.

Washington amplió la presión en los últimos meses con sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la familia de Fidel Castro, la petrolera estatal CUPET, ministerios y entidades estatales.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Rubio, de estar "presionando y chantajeando" a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Washington, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el día 28.

"El Secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU", aseveró el ministro de Exteriores cubano en la red social X.

*Con información de EFE

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