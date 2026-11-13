Fallece Christian Cousins, actor de Un detective en el kínder

El mundo del entretenimiento recibió una triste noticia tras conocerse el fallecimiento de Christian Cousins, recordado por haber interpretado a Dominic Palmieri en la película "Un detective en el kínder" (Kindergarten Cop), estrenada en 1990 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
El exactor infantil murió a los 43 años, según confirmó su hermano Jonas Roeser mediante una emotiva publicación en redes sociales. La noticia comenzó a difundirse ampliamente este viernes 13 de noviembre de 2026, aunque el mensaje familiar había sido publicado el pasado 22 de octubre.
Cousins alcanzó popularidad durante su infancia gracias a su participación en producciones de televisión y cine, donde compartió varios personajes con su hermano gemelo, Joseph "Joey" Cousins.
Su interpretación en la comedia protagonizada por Schwarzenegger fue uno de los trabajos más recordados de su trayectoria, especialmente entre quienes crecieron viendo películas durante la década de los noventa.
¿De qué murió Christian Cousins?
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Jonas Roeser, quien explicó que su hermano había enfrentado problemas de salud relacionados con una enfermedad hepática.
A través de una publicación en Instagram, Roeser expresó su tristeza y recordó a Christian como una persona apasionada, llena de energía y con grandes sueños.
"Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes. Christian había estado muy enfermo por una enfermedad hepática", expresó.
El familiar también compartió un mensaje sobre el consuelo que encontraba al pensar que Christian había dejado de sufrir.
"Me reconforta creer que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que llevaba", agregó.
Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente un diagnóstico médico específico ni la fecha exacta de su fallecimiento.
Su hermano tampoco ofreció mayores detalles sobre el tratamiento que recibió o cuánto tiempo estuvo enfermo.
El niño que compartió escenas con Arnold Schwarzenegger
Christian Cousins es recordado principalmente por su participación en "Un detective en el kínder", una comedia de acción dirigida por Ivan Reitman que llegó a los cines en diciembre de 1990.
La película presentó a Arnold Schwarzenegger como John Kimble, un detective de Los Ángeles que debía hacerse pasar por maestro de jardín de infancia para localizar a la expareja de un peligroso narcotraficante y proteger a su hijo.
En la historia, Dominic Palmieri era el pequeño que se encontraba en el centro de la investigación policial. Su madre, Joyce Palmieri, fue interpretada por Penelope Ann Miller.
El personaje de Dominic fue interpretado por Christian y su hermano gemelo Joseph, quienes compartieron las escenas debido a las exigencias de las jornadas de grabación con actores infantiles.
La cinta permitió que Schwarzenegger mostrara una faceta diferente de su carrera, alejada de los personajes de acción que lo habían convertido en una estrella internacional.
El contraste entre su imponente apariencia física y las situaciones que enfrentaba como maestro de un grupo de niños pequeños se convirtió en uno de los principales atractivos de la producción.
Para los hermanos Cousins, la película representó una oportunidad de alcanzar reconocimiento internacional a una edad muy temprana.
Una carrera que comenzó durante su infancia
Christian Cousins nació en marzo de 1983 en el condado de Orange, California, y comenzó a trabajar como actor cuando todavía era un niño.
Junto con su hermano gemelo participó en distintas producciones televisivas, entre ellas "Highway to Heaven", "Father Dowling Mysteries" y "Knots Landing".
Esta última fue una de sus experiencias más importantes en televisión, pues los hermanos interpretaron a Bobby Gibson Ewing, personaje que apareció en numerosas entregas de la serie entre 1987 y 1992.
"Knots Landing", derivada de la popular serie "Dallas", se convirtió en una de las producciones dramáticas más reconocidas de la televisión estadounidense.
Posteriormente, Christian también participó en películas como "Critters 3" (1991), "Intruders" (1992) y "Twin Sitters" (1994).
Aunque su carrera comenzó con importantes oportunidades, decidió alejarse de Hollywood cuando todavía era joven.
Sus últimos trabajos como actor se registraron a mediados de la década de los noventa, cuando comenzó una nueva etapa lejos de las cámaras.
¿Qué hizo Christian Cousins después de abandonar Hollywood?
A diferencia de otras estrellas infantiles que continuaron sus carreras en la industria cinematográfica, Christian Cousins decidió dedicarse a actividades empresariales.
Durante una entrevista realizada en 2020, reveló que trabajaba como vicepresidente de desarrollo comercial en LumiSource, una empresa dedicada al mobiliario y los artículos para el hogar.
También participó en otros negocios, entre ellos uno relacionado con productos derivados del cannabidiol, conocido como CBD.
Su vida adulta transcurrió principalmente lejos de los reflectores, aunque mantuvo el recuerdo de su participación en algunas de las producciones más populares de su infancia.
El actor reconoció que cuando fue seleccionado para interpretar a Dominic Palmieri no imaginaba la trascendencia que tendría aquel personaje.
Con el paso de los años, "Un detective en el kínder" continuó siendo una de las películas más reconocidas de su filmografía.
Su emotivo reencuentro con Arnold Schwarzenegger después de 30 años
Uno de los momentos más especiales de sus últimos años ocurrió en diciembre de 2020, cuando participó en una reunión virtual organizada por Yahoo Entertainment para celebrar el trigésimo aniversario de "Un detective en el kínder".
Durante el encuentro, varios de los antiguos actores infantiles recordaron sus experiencias durante las grabaciones y compartieron detalles sobre sus vidas después de abandonar los estudios cinematográficos.
La gran sorpresa llegó cuando Arnold Schwarzenegger apareció inesperadamente en la videollamada para conversar con quienes habían interpretado a sus alumnos.
Christian aprovechó la oportunidad para recordar una de las escenas más importantes de su personaje, en la que John Kimble lo protegía del villano interpretado por Richard Tyson.
Con humor, el exactor infantil agradeció a Schwarzenegger por haberle salvado la vida dentro de la ficción.
También recordó lo especial que había sido interpretar a Dominic y trabajar junto a una de las estrellas más importantes de Hollywood.
Por su parte, Schwarzenegger destacó la participación de los niños en el éxito de la película y recordó que sus ocurrencias contribuyeron a convertirla en una producción entrañable para el público.
El encuentro permitió que los seguidores conocieran cómo habían cambiado los protagonistas infantiles tres décadas después del estreno.
El mensaje de despedida de su familia
En su publicación, Jonas Roeser también explicó que Christian y Joseph eran sus hermanos por parte de padre.
Aunque pertenecían a la misma familia, crecieron en diferentes estados de Estados Unidos y no llegaron a conocerse personalmente hasta que Roeser cursaba estudios universitarios.
Antes de ese encuentro, Jonas ya había seguido sus actuaciones en televisión y cine.
Recordó especialmente sus apariciones en "Knots Landing" y su participación junto a Arnold Schwarzenegger en "Un detective en el kínder".
Sin embargo, dejó claro que aquellos personajes eran solamente una pequeña parte de los recuerdos que conservaría de Christian.
Para su familia, el exactor infantil fue mucho más que el niño que apareció en una película de Hollywood.