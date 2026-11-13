 Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

El Consulado de Guatemala asiste a la familia del connacional de 26 años que se suma a las víctimas de este trágico suceso ocurrido en Brooklyn

Compartir:
Bomberos y equipos de rescate trabajan en un edificio colapsado el jueves, 12 de noviembre, en la calle Flatbush de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos)., EFE
Bomberos y equipos de rescate trabajan en un edificio colapsado el jueves, 12 de noviembre, en la calle Flatbush de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos). / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), confirmó que un guatemalteco se encuentra entre las víctimas mortales del colapso de un edificio residencial ocurrido el 11 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush del distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.

Según la Cancillería, desde que se tuvo conocimiento sobre el incidente ocurrido, el Consulado General de Guatemala realizó gestiones con hospitales de la zona y la Oficina del Médico Forense de Nueva York, quienes confirmaron el fallecimiento del connacional.

Se trata de un joven de 26 años originario de Totonicapán, quien había migrado hace aproximadamente tres años a la nación norteamericana. Residía en el área Manhattan y se dedicaba al sector de la construcción.

Hasta el momento, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, la cifra de fallecidos por el colapso de este inmueble asciende a ocho, mientras que la de heridos se mantiene en 19.

Gestionan repatriación del guatemalteco

El Minex detalló que las autoridades consulares contactaron a la familia de la víctima para ofrecer información sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, mediante el cual se apoya la repatriación de restos de guatemaltecos.

El consulado también brinda asesoría a los parientes y realiza consultas ante autoridades de la ciudad para determinar si el caso es elegible para recibir algún apoyo económico.

La oficina expresó sus condolencias a la familia afectada y reiteró su compromiso de proteger y asistir a los guatemaltecos en el exterior.

En Portada

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapat
Nacionales

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

08:18 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébolt
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

07:43 AM, Nov 13
Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridost
Nacionales

Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridos

07:37 AM, Nov 13
Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York t
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

07:53 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadEstados UnidosJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar