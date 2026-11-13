Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), confirmó que un guatemalteco se encuentra entre las víctimas mortales del colapso de un edificio residencial ocurrido el 11 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.
El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush del distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.
Según la Cancillería, desde que se tuvo conocimiento sobre el incidente ocurrido, el Consulado General de Guatemala realizó gestiones con hospitales de la zona y la Oficina del Médico Forense de Nueva York, quienes confirmaron el fallecimiento del connacional.
Se trata de un joven de 26 años originario de Totonicapán, quien había migrado hace aproximadamente tres años a la nación norteamericana. Residía en el área Manhattan y se dedicaba al sector de la construcción.
Hasta el momento, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, la cifra de fallecidos por el colapso de este inmueble asciende a ocho, mientras que la de heridos se mantiene en 19.
Gestionan repatriación del guatemalteco
El Minex detalló que las autoridades consulares contactaron a la familia de la víctima para ofrecer información sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, mediante el cual se apoya la repatriación de restos de guatemaltecos.
El consulado también brinda asesoría a los parientes y realiza consultas ante autoridades de la ciudad para determinar si el caso es elegible para recibir algún apoyo económico.
La oficina expresó sus condolencias a la familia afectada y reiteró su compromiso de proteger y asistir a los guatemaltecos en el exterior.