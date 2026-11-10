 Nueva caravana migrante parte de México rumbo a EE. UU.
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Nueva caravana migrante parte de México con centroamericanos, incluidos guatemaltecos, rumbo a EE. UU.

La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos generó expectativas sobre un posible freno a sus políticas migratorias de mano dura.

  • por EFE
  • 16:26, Nov 10 2026
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Caravana de migrantes avanza por estado mexicano de Oaxaca donde permanecerá tres días,
Caravana de migrantes avanza por estado mexicano de Oaxaca donde permanecerá tres días / FOTO:
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Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió este martes del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donal Trump, y ante la esperanza de un giro en las políticas de Washington.

Así lo indicó a EFE Álvaro José Vanegas Estrada, migrante de Nicaragua, quien salió con 20 dólares, dejó sus actividades del campo, a su esposa y sus dos hijos con la intención de poder emprender el viaje a la frontera de México con Estados Unidos.

"El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado lo que es la construcción y el hotelería. Entonces en este momento ha visto que ha bajado ese punto de trabajo y creo que tal vez, nos dé la oportunidad de entrar", afirmó Vanegas.

Aunque la idea central de los migrantes es ingresar a Estados Unidos, en el caso de Vanegas su plan es esperar en el norte de México un tiempo para trabajar y sostener a su familia, a la espera de cambios en Washington.

Por su parte, Bili Noe Martínez Colindres, migrante de Honduras, pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que los dejen caminar pacíficamente.

"Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala. Es el llamado que le hacemos como hondureños a usted señora presidenta (Claudia Sheinbaum) que nos apoye con ese permiso", apuntó Martínez.

Caravana con más de 600 migrantes, incluidos guatemaltecos, retoma camino hacia EE. UU.

La caravana Fe y Esperanza avanza desde el sur de México hacia territorio estadounidense.

Migrantes mantienen esperanza sobre políticas en EE. UU.

La actual caravana, que salió el sábado desde San Pedro Sula (Honduras), comenzó su andadura esta tarde desde Tapachula (Chiapas), la mayor ciudad fronteriza del sur de México.

Desde Tapachula hasta la frontera de México con Estados Unidos hay casi 3.000 kilómetros de distancia.

La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, con la que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, abrió un nuevo escenario político para Trump y generó expectativas sobre un posible freno a sus políticas migratorias de mano dura.

No obstante, y pese la esperanza entre los migrantes, Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana A.C, consideró que tras los resultados electorales en Estados Unidos no se espera novedades en la política migratoria de EE.UU..

"No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte", señaló el activista que trabaja en la frontera sur mexicana.

Tras la derrota electoral, Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la agresiva actual política migratoria de EE.UU. como su nuevo jefe de Gabinete, lo que ha sido interpretado como una reafirmación del presidente estadounidense en sus posturas más beligerantes pese a la debacle en las elecciones legislativas del pasado martes.

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