Insivumeh registra segundo temblor en Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que en horas de la mañana de este martes, 10 de noviembre, se registró un segundo sismo después de un primer evento que fue sensible en diferentes puntos del país.
Según el reporte emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la institución, el primero temblor ocurrió a las 08:54 horas y tuvo una magnitud de 5.2. Mientras que el segundo sacudió el territorio guatemalteco a las 09:23 horas y tuvo una magnitud de 5.0.
Ambos movimientos telúricos registraron como región epicentral el océano Pacífico y fueron reportados sensibles en áreas de Escuintla, Santa Rosa, Sacatepéquez, Guatemala, entre otros departamentos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que ante este tipo de situaciones es importante mantener la calma, ubicar las rutas de evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades locales.