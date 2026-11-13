Huehuetenango: Accidente de microbús; un muerto y 14 heridos

Un accidente de tránsito protagonizado por un microbús dejó como saldo una persona fallecida y 14 heridas en el sector de El Calvario, en la vía que conduce al municipio de Chiantla, Huehuetenango.
De acuerdo con la información, 14 personas resultaron con golpes y diversos traumas, por lo que fueron trasladadas a las emergencias del Hospital Nacional de Huehuetenango y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica.
En el lugar del accidente falleció el piloto del microbús, identificado como Manuel Fernando Francisco, de 18 años, cuyo cuerpo quedó dentro de la unidad de transporte.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7