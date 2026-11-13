 Hombre condenado a prisión por amenazar a Rubio y Noem
Internacionales

Hombre es condenado a dos años de prisión por amenazar a Marco Rubio y Kristi Noem

La jueza federal Beth Bloom dictó la sentencia contra Jon Christopher Enríquez, quien se había declarado culpable de tres cargos por transmitir amenazas a través de comunicaciones interestatales.

Compartir:
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un hombre de 47 años fue condenado a dos años de prisión federal por publicar en redes sociales amenazas de muerte contra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este jueves la Fiscalía estadounidense.

La jueza federal Beth Bloom dictó la sentencia contra Jon Christopher Enríquez, quien se había declarado culpable de tres cargos por transmitir amenazas a través de comunicaciones interestatales.

Según los documentos judiciales, el 27 de mayo Enríquez publicó en la red social X tres mensajes públicos dirigidos contra Rubio y Noem, quien entonces se desempeñaba como enviada especial del Departamento de Estado para el Escudo de las Américas.

Las publicaciones, difundidas ese día, incluían amenazas de ejecución contra ambos funcionarios a horas específicas.

"Antes de que empiece a pensar que EE. UU. es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación", decía uno de los mensajes contra Rubio.

"Rubio, Noem... Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE. UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", detalló.

Noem fue secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, cuando el presidente Donald Trump la destituyó tras las críticas a su gestión. Posteriormente, el mandatario la nombró enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas.

*Con información de EFE

En Portada

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapat
Nacionales

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

08:18 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébolt
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

07:43 AM, Nov 13
Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridost
Nacionales

Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridos

07:37 AM, Nov 13
Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York t
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

07:53 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadEstados UnidosJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar