 Messi regresará al Monumental para amistoso ente River Plate
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Lionel Messi regresará al Monumental para amistoso ente River Plate

Conoce más detalles de esta experiencia que irá más allá de los 90 minutos.

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Lionel Messi visitará el Monumental
Lionel Messi visitará el Monumental / FOTO: COC Global
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El futbolista argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami, regresará al estadio Monumental de Buenos Aires, escenario de su retirada con la selección en octubre, para disputar un amistoso de pretemporada ante el River Plate el 19 de enero de 2027.

El pasado 6 de octubre, el estadio Monumental fue el lugar en el que el astro argentino dejó la '10' de la "Albiceleste" para siempre, con un amistoso ante la selección de Benín, que terminó con victoria local por 3-0.

Ahora, el destino ha vuelto a unir a Lionel Messi con la casa del River Plate, con un amistoso que enfrentará al conjunto 'millonario' con el Inter Miami estadounidense, que también cuenta en sus filas con otro campeón del mundo como Rodrigo De Paul, además del uruguayo Luis Suárez o el brasileño Carlos Henrique Casemiro.

Por su parte, el conjunto del Río de Plata, con Leo Ponzio como entrenador, lo hará con otras estrellas de la selección como Nicolás Otamendi y Thiago Almada.

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Fichaje oficial del duelo amistoso entre River Plate vs. Inter Miami para el 2027 - @InterMiamiCF

Messi: Una experiencia más allá de los 90 minutos

El partido está organizado por el fondo de inversión privado COC Global, en una iniciativa que, según anuncian, "busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes".

La presencia de Messi en el estadio Monumental tendrá un significado especial, marcando el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos de su trayectoria con el equipo nacional. Ofrecerá a miles de aficionados en Buenos Aires la oportunidad de disfrutar nuevamente viéndolo jugar en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de su carrera internacional.

"Más allá de su carácter amistoso, el encuentro servirá como una verdadera celebración del futbol, ​​de sus estrellas y del crecimiento internacional de dos instituciones que comparten el compromiso de seguir desarrollándose y de dar a conocer su identidad a nuevas audiencias", dijo en un comunicado el Inter Miami.

*Información EFE.

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