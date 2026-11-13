 Lionel Scaloni confirmó continuidad en Selección hasta 2030
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Lionel Scaloni confirmó su continuidad en la Selección hasta 2030

Lionel Scaloni confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina en un tercer período hasta 2030.

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Lionel Scaloni, técnico de Argentina
Lionel Scaloni, técnico de Argentina / FOTO: @Argentina
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Lionel Scaloni confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina en un tercer período hasta 2030, según confirmaron este jueves el entrenador y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en una conferencia de prensa.

"Quiero agradecer al presidente y a la AFA por todo el esfuerzo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá", enfatizó el entrenador.

"Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor es continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso donde daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María, u otros", agregó el técnico campeón en Catar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026.

Mundial 2026: Lionel Scaloni pide no mezclar política y fútbol previo al Argentina vs. Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. Sin embargo, antes del partido, Lionel Scaloni lanzó un mensaje que rápidamente dio de qué hablar.

"Es un día muy especial e importante para la vida de la Selección Argentina. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico liderado por el ‘Gringo’ (Lionel Scaloni) por el período 2027-30. Es para la Asociación del Fútbol Argentino y para todas las argentinas y argentinos un anuncio importante para que se convierta el técnico de esta Asociación con más mundiales dirigidos. Menotti y Bilardo dirigieron dos y Scaloni dirigirá tres", agregó Tapia.

Con respecto a la posibilidad de contar con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco de la selección en el amistoso de este viernes ante Uruguay, Scaloni sostuvo: "Pudo entrenarse normalmente en todas las prácticas, pero un partido exigente como el de este viernes ante Uruguay es otra cosa. Luego de la última práctica tomaremos la decisión de si juega o no. Si está ‘Dibu’ Martínez el capitán será él y si no, será Gerónimo Rulli".

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Lionel Scaloni, seguirá como técnico en Selección de Argentina - EFE

También habló del papa León XIV

Asimismo, se refirió a la reciente visita del Papa a la Argentina: "La visita del Papa León XIV fue un momento histórico para el país y donde no hubo grietas. Son esos momentos que uno se guarda para siempre y me hubiera gustado verlo pasar. La sensación fue linda al escucharlo y el país estuvo feliz y junto. Este tema de la grieta a nivel futbolístico, la gente quiere ver al equipo jugar bien para sentirse identificado con la manera de jugar".

Por último, se refirió al clásico sudamericano de este viernes en ‘La Bombonera’ enfatizó: "Uruguay es de las potencias futbolísticas y el que piensa lo contrario está equivocado. Viendo uno por uno los jugadores es una gran selección y tiene el espíritu competitivo del fútbol sudamericano. Es una linda prueba. Tenemos la idea más allá del rival de poder ver a jugadores contra un rival importante".

*Información EFE.

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