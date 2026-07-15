Mundial 2026: Lionel Scaloni pide no mezclar política y fútbol previo al Argentina vs. Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. Sin embargo, antes del partido, Lionel Scaloni lanzó un mensaje que rápidamente dio de qué hablar.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra promete ser uno de los encuentros más intensos del Mundial 2026. La historia entre ambas selecciones, marcada por inolvidables partidos y por el contexto de la Guerra de las Malvinas, vuelve a estar en el centro de la conversación. Sin embargo, el técnico argentino Lionel Scaloni fue contundente al pedir que el compromiso sea visto únicamente desde el aspecto deportivo.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el seleccionador aseguró que sería un error mezclar el futbol con hechos históricos que marcaron profundamente a ambos países, insistiendo en que el respeto debe prevalecer por encima de cualquier rivalidad extradeportiva.

"Es un partido de futbol"

Scaloni fue consultado sobre el simbolismo que representa enfrentar nuevamente a Inglaterra en una Copa del Mundo y respondió con un mensaje que rápidamente se viralizó.

"Es un partido de futbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época muy triste de nuestra historia y nosotros no podemos hacer mucho sobre eso. Es un partido de futbol que ambos queremos ganar", expresó.

El entrenador reconoció que la memoria histórica permanece presente entre los argentinos, pero insistió en que los protagonistas actuales deben concentrarse únicamente en lo que ocurra dentro del terreno de juego.

Una rivalidad que trasciende generaciones

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra revive inevitablemente una de las rivalidades más emblemáticas del futbol mundial.

El recuerdo más famoso corresponde al Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo: el denominado "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", en la victoria argentina por 2-1 en los cuartos de final.

Ese encuentro se disputó apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido que dejó cientos de víctimas y continúa siendo un tema muy sensible para ambos países.

Desde entonces, cada duelo entre ambas selecciones ha sido interpretado por muchos aficionados como algo más que un partido de futbol.

Las declaraciones llegan en medio de un ambiente tenso

Las palabras de Scaloni surgieron después de que diferentes figuras públicas argentinas realizaran comentarios relacionados con la disputa por las Islas Malvinas en la antesala de la semifinal.

Entre ellas destacó la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, quien publicó un mensaje en redes sociales haciendo referencia a los ingleses como "piratas usurpadores", lo que incrementó la tensión alrededor del partido.

Ante ese escenario, Scaloni prefirió bajar el tono de la discusión y centrar la atención exclusivamente en el aspecto deportivo.

Respeto por Inglaterra

Además de su llamado a separar el futbol de la política, el entrenador argentino elogió el nivel del conjunto inglés.

Scaloni destacó la calidad de futbolistas como Harry Kane y Jude Bellingham, señalando que Inglaterra posee una plantilla capaz de competir por cualquier título.

También afirmó que Argentina deberá disputar un partido casi perfecto si quiere conseguir el boleto a la Final del Mundial 2026.

La Albiceleste llega a las semifinales después de superar a Suiza en los cuartos de final y mantiene vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.

Bajo la dirección de Scaloni, Argentina ha construido una de las etapas más exitosas de su historia reciente, conquistando la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar y la Copa América 2024.

Ahora intentará dar un paso más para instalarse nuevamente en una Final mundialista.

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